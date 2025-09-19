Edizione n° 5828

BALLON D'ESSAI

DIPLOMIFICI // Bologna, smantellata organizzazione che gestiva “diplomifici”
18 Settembre 2025 - ore  13:33

CALEMBOUR

RICONOSCIMENTO // Garante Privacy: si al riconoscimento facciale in aeroporto, nessun divieto generale
18 Settembre 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia celebra i giovani con la “Festa Giovani e Comunità”

GIOVANI Manfredonia celebra i giovani con la “Festa Giovani e Comunità”

La serata sarà un’occasione per celebrare l’impegno dei 10 gruppi giovanili che hanno realizzato progetti di partecipazione attiva

Manfredonia celebra i giovani con la “Festa Giovani e Comunità”

“Festa Giovani e Comunità”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Comune di Manfredonia invita cittadini e realtà locali a partecipare alla “Festa Giovani e Comunità”, evento conclusivo del progetto “Si può fare in sicurezza – Manfredonia”, finanziato dal Fondo Unico Giustizia per iniziative dei Comuni in materia di sicurezza urbana. L’appuntamento è lunedì 23 settembre 2025 alle 19.30 nel Chiostro del Comune.

La serata sarà un’occasione per celebrare l’impegno dei 10 gruppi giovanili che hanno realizzato progetti di partecipazione attiva sul territorio, dimostrando come le nuove generazioni possano contribuire concretamente alla legalità, alla sicurezza e alla cittadinanza attiva. Durante l’incontro sarà proiettato un documentario che racconta il percorso dei giovani partecipanti, offrendo una testimonianza concreta del loro impegno.

All’evento parteciperanno il Sindaco Domenico La Marca, l’Assessora Maria Teresa Valente, insieme ad amministratori, cittadini e rappresentanti delle associazioni locali. Il Cantiere Giovani, partner operativo del Comune, ha accompagnato i ragazzi nell’applicazione della metodologia “Si può fare”, sostenendo la trasformazione delle idee in azioni concrete a beneficio della comunità.

La serata si concluderà con un momento conviviale: buffet aperto a tutti e musica live con il gruppo Jazz in Bloom, celebrando il successo del progetto in un clima di festa e condivisione.

Con questa iniziativa, il Comune intende valorizzare energia e creatività dei giovani, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, cittadini e associazioni nella costruzione di una città più sicura e inclusiva.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.