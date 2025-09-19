Manfredonia celebra i giovani con la “Festa Giovani e Comunità”

Il Comune di Manfredonia invita cittadini e realtà locali a partecipare alla “Festa Giovani e Comunità”, evento conclusivo del progetto “Si può fare in sicurezza – Manfredonia”, finanziato dal Fondo Unico Giustizia per iniziative dei Comuni in materia di sicurezza urbana. L’appuntamento è lunedì 23 settembre 2025 alle 19.30 nel Chiostro del Comune.

La serata sarà un’occasione per celebrare l’impegno dei 10 gruppi giovanili che hanno realizzato progetti di partecipazione attiva sul territorio, dimostrando come le nuove generazioni possano contribuire concretamente alla legalità, alla sicurezza e alla cittadinanza attiva. Durante l’incontro sarà proiettato un documentario che racconta il percorso dei giovani partecipanti, offrendo una testimonianza concreta del loro impegno.

All’evento parteciperanno il Sindaco Domenico La Marca, l’Assessora Maria Teresa Valente, insieme ad amministratori, cittadini e rappresentanti delle associazioni locali. Il Cantiere Giovani, partner operativo del Comune, ha accompagnato i ragazzi nell’applicazione della metodologia “Si può fare”, sostenendo la trasformazione delle idee in azioni concrete a beneficio della comunità.

La serata si concluderà con un momento conviviale: buffet aperto a tutti e musica live con il gruppo Jazz in Bloom, celebrando il successo del progetto in un clima di festa e condivisione.

Con questa iniziativa, il Comune intende valorizzare energia e creatività dei giovani, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, cittadini e associazioni nella costruzione di una città più sicura e inclusiva.