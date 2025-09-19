Edizione n° 5829

Home // Cronaca // Manfredonia: Conclusa la procedura di mobilità per tre posti da Istruttore Amministrativo

I.A. Manfredonia: Conclusa la procedura di mobilità per tre posti da Istruttore Amministrativo

La procedura, regolata dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, ha visto la valutazione di diverse candidature sulla base di titoli e colloquio

Manfredonia, il Sindaco La Marca regola l’accesso agli uffici di Palazzo San Domenico

ph TRmtv

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 17 settembre 2025 – Il Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico del Comune di Manfredonia ha ufficializzato oggi i vincitori della procedura di mobilità volontaria per la copertura di tre posti con profilo di Istruttore Amministrativo a tempo pieno, come previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026. La determinazione, adottata dal Dirigente Tommaso Gioieni, prende atto dei risultati della graduatoria approvata nel corso della procedura avviata lo scorso marzo.

La procedura, regolata dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, ha visto la valutazione di diverse candidature sulla base di titoli e colloquio, con un’ulteriore verifica del possesso del requisito della valutazione media della performance negli ultimi tre anni.

I vincitori, con decorrenza dei rispettivi trasferimenti stabilita in accordo con gli enti di provenienza, sono:

  • Adriana Rosania, proveniente dal Comune di Lacedonia, con decorrenza 1 ottobre 2025;

  • Sabrina Caterino, proveniente da Arca Capitanata, con decorrenza 22 settembre 2025;

  • Maria Michela Barbone, proveniente dall’Università di Foggia, con decorrenza 1 ottobre 2025.

La Dott.ssa Caterino passerà da un contratto part-time a tempo pieno al momento dell’immissione nei ruoli comunali. Tutte le vincitrici hanno confermato la propria disponibilità al trasferimento.

Il provvedimento recepisce, tra l’altro, le indicazioni ARAN e la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di mobilità del personale pubblico, garantendo il mantenimento dei diritti e dei trattamenti economici acquisiti presso gli enti di provenienza.

La spesa relativa alle nuove assunzioni per l’anno in corso ammonta a 26.747,32 euro, impegnata sul PEG del Comune, con la previsione di prosecuzione per gli esercizi successivi secondo le disposizioni normative vigenti.

