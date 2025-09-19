Edizione n° 5829

RIFIUTI Manfredonia, il parco giochi davanti al mercatino di Santa Restituita tra incuria e disattenzione

Custodire gli spazi comuni significa preservare il diritto dei bambini a giocare in sicurezza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Il parco giochi situato davanti al mercatino di Santa Restituita, a Manfredonia, versa in condizioni di degrado. Alcuni ragazzi, nelle ultime giornate, avrebbero trasformato l’area in un luogo di sporcizia e piccoli atti di vandalismo. Residenti e frequentatori della zona denunciano uno scenario poco edificante: rifiuti abbandonati, comportamenti incivili e un ambiente che, da luogo di socialità e svago, rischia di diventare simbolo di trascuratezza.

Un problema che non riguarda soltanto la manutenzione, ma soprattutto il senso civico. Custodire gli spazi comuni significa preservare il diritto dei bambini a giocare in sicurezza e garantire decoro a tutta la comunità.

Occorre dunque un duplice impegno: da un lato un maggiore controllo per scoraggiare episodi di inciviltà, dall’altro una rinnovata sensibilizzazione verso il rispetto del bene pubblico. Perché il parco giochi di Santa Restituita torni ad essere quello che è nato per essere: un luogo di gioia, non di degrado.

