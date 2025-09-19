Manfredonia – Un nuovo centro per promuovere educazione ambientale, sostenibilità e cittadinanza attiva vedrà la luce in città. La Giunta comunale, riunitasi lo scorso 18 settembre 2025 presso Palazzo di Città, ha approvato all’unanimità la delibera per l’istituzione del Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità (CEAS) “Ali sul Mare”, individuandone la sede nei locali comunali di via del Seminario 17.

La decisione, proposta dall’assessora alla Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità energetiche Mariarita Valentino, si inserisce in un percorso più ampio che vede il Comune di Manfredonia rafforzare il proprio impegno per l’attuazione dell’Agenda ONU 2030 e della Strategia Nazionale e Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Un tassello della rete regionale INFEAS

Il nuovo CEAS sarà parte integrante del sistema INFEAS (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale e alla Sostenibilità), la rete nazionale e regionale che mira a diffondere cultura ambientale e strumenti educativi per accompagnare cittadini e istituzioni verso uno sviluppo equo e duraturo.

La Regione Puglia, con la DGR n. 610 del 12 maggio 2025, ha avviato la costruzione della Rete INFEAS e approvato le linee guida per l’accreditamento dei centri. In tale contesto, il Comune di Manfredonia ha deciso di cogliere l’opportunità presentando la propria candidatura e istituendo formalmente un presidio territoriale permanente che opererà in stretto coordinamento con la rete regionale.

Il CEAS “Ali sul Mare” sarà quindi un punto di riferimento stabile per attività di educazione, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità, rivolto non solo ai giovani ma anche agli adulti e a tutti gli attori sociali che compongono la comunità.

Nel corso della seduta, è stato sottolineato come l’educazione rappresenti un vero strumento trasformativo. Formare cittadini consapevoli e responsabili significa dotarli delle competenze necessarie per affrontare le sfide globali, dal cambiamento climatico alla tutela delle risorse naturali, fino alla costruzione di comunità più giuste ed inclusive.

Il CEAS si propone dunque di essere un luogo di incontro e di elaborazione condivisa, capace di mettere in rete scuole, associazioni, enti locali, parchi e aree marine protette, valorizzando esperienze e competenze diffuse sul territorio. In particolare, il centro opererà attraverso attività laboratoriali, percorsi didattici, campagne di sensibilizzazione e momenti di formazione destinati sia agli studenti che agli adulti, in un’ottica di educazione permanente.

La Giunta ha individuato come sede del nuovo centro i locali comunali di via del Seminario 17, spazi ritenuti idonei e rispondenti ai requisiti previsti dalle linee guida regionali. L’amministrazione si è impegnata a garantirne l’efficienza, a inserirne le attività nei canali ufficiali di comunicazione del Comune e a partecipare agli incontri periodici di coordinamento con la Rete INFEAS.

Il Comune, in qualità di ente titolare del CEAS, avrà inoltre il compito di favorire collaborazioni con altre strutture presenti sul territorio e, in caso di ammissione ai finanziamenti regionali, istituire i capitoli di entrata e spesa necessari per sostenere le attività del centro.