Manfredonia, La Marca: "Tutti invitati alla festa di 'Si può fare'"

Noi siamo fatti di storie e questa è una bella storia da raccontare e continuare a vivere.
Si Può Fare è un metodo di intervento che abbiamo fortemente voluto anche nella nostra città
“𝑇𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖, 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑑𝑖 23 𝑠𝑒𝑡𝑟𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2025, 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑖 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑓𝑎𝑟𝑒.
Non è solo un evento conclusivo di un progetto, è l’inizio di un cambiamento.
Non possiamo solo preoccuparci dei giovani, ma dobbiamo occuparci di loro, dare attenzione e avere il coraggio di guardare lontano.
Non è un progetto che finisce, ma è la dimostrazione che investire sui giovani rendendoli protagonisti vuol dire rigenerare una intera comunità.
Siamo stati presenti ai diversi e tanti momenti organizzati che raccontano una storia nuova. Le narrazioni hanno il potere di trasformare i contesti e le persone, di costruire appartenenze comunitarie, stimolare cambiamenti.
È questa la forza di quella speranza che si rigenera e sull’impegno a trovare soluzioni sulle responsabilità.
Si può fare è la possibilità di sentire e vedere un futuro che non sia più il luogo della paura, dello smarrimento, dello scoraggiamento, ma della possibilità, di poter guardare oltre certe vecchie logiche, oltre anche il presente.
Si può fare è quello scatto in più che ci viene richiesto.
Un grazie da parte, della nostra Amministrazione, al Ministero degli interni, alla Prefettura di Foggia, a Cantiere Giovani, ma soprattutto un grazie ai nostri giovani.”
Lo riporta su Facebook, Domenico La Marca – Sindaco.