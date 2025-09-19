Edizione n° 5829

BALLON D'ESSAI

BOICOTTARE // Foggia, pacifisti in presidio davanti al Policlinico: “Boicottate i farmaci israeliani”
19 Settembre 2025 - ore  12:06

CALEMBOUR

CREDITI // Frode sui bonus edilizi: sette indagati tra Lecce e Foggia per oltre 200mila euro di crediti fittizi
19 Settembre 2025 - ore  12:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, La Marca: “Tutti invitati alla festa di ‘Si può fare'”

FESTA Manfredonia, La Marca: “Tutti invitati alla festa di ‘Si può fare'”

Si Può Fare è un metodo di intervento che abbiamo fortemente voluto anche nella nostra città

Manfredonia, La Marca: "Tutti invitati alla festa di 'Si può fare'"

Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Domenico La Marca - Sindaco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //
“𝑇𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖, 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑑𝑖 23 𝑠𝑒𝑡𝑟𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2025, 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑖 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑓𝑎𝑟𝑒.
Non è solo un evento conclusivo di un progetto, è l’inizio di un cambiamento.
Non possiamo solo preoccuparci dei giovani, ma dobbiamo occuparci di loro, dare attenzione e avere il coraggio di guardare lontano.
Si Può Fare è un metodo di intervento che abbiamo fortemente voluto anche nella nostra città e non è un progetto che finisce, ma è la dimostrazione che investire sui giovani rendendoli protagonisti vuol dire rigenerare una intera comunità.
Siamo stati presenti ai diversi e tanti momenti organizzati che raccontano una storia nuova. Le narrazioni hanno il potere di trasformare i contesti e le persone, di costruire appartenenze comunitarie, stimolare cambiamenti.
È questa la forza di quella speranza che si rigenera e sull’impegno a trovare soluzioni sulle responsabilità.
Si può fare è la possibilità di sentire e vedere un futuro che non sia più il luogo della paura, dello smarrimento, dello scoraggiamento, ma della possibilità, di poter guardare oltre certe vecchie logiche, oltre anche il presente.
Si può fare è quello scatto in più che ci viene richiesto.
Noi siamo fatti di storie e questa è una bella storia da raccontare e continuare a vivere.
Un grazie da parte, della nostra Amministrazione, al Ministero degli interni, alla Prefettura di Foggia, a Cantiere Giovani, ma soprattutto un grazie ai nostri giovani.”
Lo riporta su Facebook, Domenico La Marca – Sindaco.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.