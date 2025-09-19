Manfredonia, La Marca: "Tutti invitati alla festa di 'Si può fare'"

Non è solo un evento conclusivo di un progetto, è l’inizio di un cambiamento.

Si Può Fare è un metodo di intervento che abbiamo fortemente voluto anche nella nostra città e non è un progetto che finisce, ma è la dimostrazione che investire sui giovani rendendoli protagonisti vuol dire rigenerare una intera comunità.

Siamo stati presenti ai diversi e tanti momenti organizzati che raccontano una storia nuova. Le narrazioni hanno il potere di trasformare i contesti e le persone, di costruire appartenenze comunitarie, stimolare cambiamenti.

È questa la forza di quella speranza che si rigenera e sull’impegno a trovare soluzioni sulle responsabilità.

Si può fare è la possibilità di sentire e vedere un futuro che non sia più il luogo della paura, dello smarrimento, dello scoraggiamento, ma della possibilità, di poter guardare oltre certe vecchie logiche, oltre anche il presente.

Si può fare è quello scatto in più che ci viene richiesto.

Noi siamo fatti di storie e questa è una bella storia da raccontare e continuare a vivere.