Home // Manfredonia // Manfredonia, la villetta di via Petrarca invasa dagli escrementi dei cani: l'interrogazione in Consiglio di Marasco

VIA PETRARCA Manfredonia, la villetta di via Petrarca invasa dagli escrementi dei cani: l’interrogazione in Consiglio di Marasco

Secondo quanto segnalato, l’area verde – frequentata soprattutto da anziani grazie alla presenza di alberi e panchine – versa in condizioni precarie

Il consigliere comunale Giuseppe Marasco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
MANFREDONIA, 19 settembre 2025

MANFREDONIA, 19 settembre 2025 – Degrado e cattivi odori nella villetta comunale di via Petrarca, nel quartiere Monticchio. A denunciare la situazione è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo, che ha presentato un’interrogazione rivolta al sindaco Domenico La Marca.

Secondo quanto segnalato, l’area verde – frequentata soprattutto da anziani grazie alla presenza di alberi e panchine – versa in condizioni precarie: il prato è trascurato e il luogo è diventato ricettacolo di escrementi canini, lasciati da padroni che non si preoccupano di raccoglierli. L’assenza di pioggia avrebbe peggiorato ulteriormente il problema, rendendo la zona quasi inutilizzabile per i residenti.

Nell’interrogazione, Marasco chiede al primo cittadino interventi immediati: maggiore sorveglianza per far rispettare le regole di pulizia, campagne di sensibilizzazione rivolte ai proprietari di animali e una più regolare attività di pulizia e manutenzione del verde.

«È necessario restituire decoro e fruibilità a uno spazio pubblico che dovrebbe essere al servizio dei cittadini, non abbandonato al degrado», ha dichiarato il consigliere, sollecitando una risposta in aula consiliare.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

