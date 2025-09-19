Manfredonia, Marasco: "Villetta comunale via Petrarca piena di escrementi canini. Vergogna"

Egregio Domenico La Marca – Sindaco ,



Mi rivolgo a Lei in qualità di Consigliere Comunale per segnalare con la presente interrogazione, un problema grave e urgente che riguarda la villetta rionale via Petrarca in zona Monticchio di Manfredonia. Nonostante la presenza di alberi e sedili per anziani, la zona è caratterizzata da un prato in condizioni precarie e, soprattutto, da un problema di pulizia dovuto alla presenza di centinaia di cani accompagnati dai proprietari che non raccolgono i loro bisogni.

Questo ha creato un forte e sgradevole odore che rende la zona poco fruibile per i residenti. Considerando l’assenza di pioggia, la situazione è ulteriormente aggravata. Ritengo che sia fondamentale intervenire con urgenza per risolvere questo problema, assicurando la pulizia e la decenza della zona.



Propongo di:

– Intensificare la sorveglianza : aumentare la presenza di personale di sorveglianza nella zona per garantire il rispetto delle norme di pulizia.

– Sensibilizzare i proprietari : organizzare campagne di sensibilizzazione per i proprietari di cani sull’importanza di raccogliere i bisogni dei loro animali.

– Pulizia regolare : assicurare una pulizia regolare della zona per rimuovere i rifiuti e ridurre l’odore.

La ringrazio per l’attenzione dedicata a questa problematica e resto in attesa di un Suo riscontro con risposta orale in Consiglio Comunale.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco, Consigliere Comunale.