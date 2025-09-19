Egregio Domenico La Marca – Sindaco,
Mi rivolgo a Lei in qualità di Consigliere Comunale per segnalare con la presente interrogazione, un problema grave e urgente che riguarda la villetta rionale via Petrarca in zona Monticchio di Manfredonia. Nonostante la presenza di alberi e sedili per anziani, la zona è caratterizzata da un prato in condizioni precarie e, soprattutto, da un problema di pulizia dovuto alla presenza di centinaia di cani accompagnati dai proprietari che non raccolgono i loro bisogni.
Questo ha creato un forte e sgradevole odore che rende la zona poco fruibile per i residenti. Considerando l’assenza di pioggia, la situazione è ulteriormente aggravata. Ritengo che sia fondamentale intervenire con urgenza per risolvere questo problema, assicurando la pulizia e la decenza della zona.
Propongo di:
– Intensificare la sorveglianza: aumentare la presenza di personale di sorveglianza nella zona per garantire il rispetto delle norme di pulizia.
– Sensibilizzare i proprietari: organizzare campagne di sensibilizzazione per i proprietari di cani sull’importanza di raccogliere i bisogni dei loro animali.
– Pulizia regolare: assicurare una pulizia regolare della zona per rimuovere i rifiuti e ridurre l’odore.
La ringrazio per l’attenzione dedicata a questa problematica e resto in attesa di un Suo riscontro con risposta orale in Consiglio Comunale.
Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco, Consigliere Comunale.
2 commenti su "Manfredonia, Marasco: “Villetta comunale via Petrarca piena di escrementi canini. Vergogna”"
Gli umanoidi meritano l’estinzione !!!
Gli amanti degli animali, quelli che si vantano di avere una maggiore sensibilità rispetto al resto della gente. Vergognatevi!