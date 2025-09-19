Il Comune di Manfredonia prosegue il percorso di attuazione degli strumenti urbanistici e patrimoniali, dando seguito alle deliberazioni consiliari e agli adempimenti previsti dalla normativa regionale e nazionale. Con un atto dirigenziale del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, guidato dall’ingegnere Lucio Barbaro, è stata disposta la pubblicazione della variante al Piano Regolatore Generale e del bando relativo al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l’esercizio 2025.

La delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 29 luglio 2025 ha adottato la variante urbanistica finalizzata all’individuazione di ambiti di intervento ai sensi della L.R. 36/2023 sulla disciplina della ristrutturazione edilizia, come modificata dalla L.R. 13/2024. L’atto comporta anche una contestuale variante al PRG ex art. 12, comma 3, lett. e) della L.R. 20/2001.

In conformità alla legge, il deposito degli atti è stato reso pubblico tramite manifesti e pubblicazioni su quotidiani a diffusione provinciale, affinché cittadini e operatori possano prenderne visione ed eventualmente presentare osservazioni.

Il piano delle alienazioni

Parallelamente, con determinazione dirigenziale n. 931 del 22 maggio 2025, è stata avviata la procedura di attuazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. Si tratta di uno strumento previsto dalla normativa nazionale che consente ai Comuni di dismettere beni non più strategici, destinando le risorse a finalità di bilancio e investimenti.

Anche per questo atto è stato previsto un avviso pubblico, da diffondere attraverso la stampa e gli strumenti digitali dell’Ente, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale in materia di alienazioni immobiliari.

Per garantire la massima trasparenza e visibilità, l’Amministrazione ha affidato la realizzazione e pubblicazione degli avvisi a ditte specializzate. Alla società “Digital Discount snc di Pacillo Pietro & Michele”, con sede a Manfredonia, è stata commissionata la stampa di 100 manifesti a colori formato 70×100, per un importo complessivo di 146,40 euro IVA inclusa.

Per quanto riguarda la diffusione sui quotidiani, l’incarico è stato affidato alla società “Info srl” di Barletta, che curerà la pubblicazione degli avvisi relativi sia alla variante urbanistica sia al piano di alienazione immobiliare. In particolare, l’avviso sul PRG comparirà su tre testate di rilievo regionale e nazionale – “la Repubblica edizione Puglia”, “Il Corriere dello Sport edizione Puglia e Basilicata” e “Corriere del Mezzogiorno edizione Puglia” – per un importo complessivo di 1.403,00 euro. L’avviso relativo al piano di alienazioni sarà invece pubblicato su “la Repubblica edizione Puglia” per una spesa di 488,00 euro.

L’impegno finanziario complessivo ammonta dunque a 2.037,40 euro, coperti dal capitolo di bilancio “Spese per pubblicazioni e avvisi”. Sono stati inoltre acquisiti i relativi CIG, a garanzia della regolarità delle procedure.