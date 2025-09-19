Edizione n° 5829

BALLON D'ESSAI

BOICOTTARE // Foggia, pacifisti in presidio davanti al Policlinico: “Boicottate i farmaci israeliani”
19 Settembre 2025 - ore  12:06

CALEMBOUR

CREDITI // Frode sui bonus edilizi: sette indagati tra Lecce e Foggia per oltre 200mila euro di crediti fittizi
19 Settembre 2025 - ore  12:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia: via alla gara per il servizio di recupero e mantenimento dei cani randagi. Valore: 374.213.11 euro

CANI RANDAGI Manfredonia: via alla gara per il servizio di recupero e mantenimento dei cani randagi. Valore: 374.213.11 euro

Particolare attenzione è stata posta ai servizi sanitari: il capitolato prevede infatti che la ditta affidataria assicuri interventi veterinari tempestivi, previa autorizzazione dell’Ente, per garantire la salute e il benessere degli animali ricoverati.

Proteste nazionali contro il sindaco di Vico del Gargano per la cattura dei cani randagi

randagi, archivio - Fonte: altalex

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – 18 settembre 2025. Il Comune di Manfredonia compie un passo decisivo nella gestione del fenomeno del randagismo. Con la determinazione dirigenziale n. 1710 del 18 settembre 2025, firmata dalla dirigente del Settore Staff II – Polizia Locale, Maria Sipontina Ciuffreda, è stata disposta l’indizione della gara pubblica per l’affidamento del servizio di recupero, ricovero e mantenimento dei cani riconducibili al territorio comunale presso una struttura privata autorizzata, sia in regime di canile rifugio che di canile sanitario.

Il nuovo affidamento avrà una durata di 14 mesi e un valore complessivo stimato di 374.213,11 euro oltre IVA, a base d’asta non soggetta a ribasso. La gara sarà espletata dalla CUC del Tavoliere (Centrale Unica di Committenza) mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 sui contratti pubblici, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul criterio del “prezzo fisso” come stabilito dall’art. 108 del medesimo decreto.

L’atto segue la precedente determinazione n. 1410 del 25 luglio 2025, con la quale, in via transitoria, il servizio era stato affidato per quattro mesi all’ENPA, al fine di garantire la continuità nell’assistenza a circa 200 cani. Il nuovo appalto, di durata più ampia, consentirà di stabilizzare la gestione nell’attesa della realizzazione del futuro canile comunale, la cui conclusione è prevista entro 18 mesi.

La spesa complessiva è stata prenotata sui bilanci comunali 2025-2027 e suddivisa come segue:

  • 33.120 euro per il 2025

  • 390.300 euro per il 2026

  • 33.120 euro per il 2027

A ciò si aggiungono 250 euro per il contributo ANAC e una quota ulteriore destinata ai servizi accessori, in particolare le cure veterinarie straordinarie (esami strumentali e interventi chirurgici).

Particolare attenzione è stata posta ai servizi sanitari: il capitolato prevede infatti che la ditta affidataria assicuri interventi veterinari tempestivi, previa autorizzazione dell’Ente, per garantire la salute e il benessere degli animali ricoverati.

La Responsabile Unica del Progetto (RUP) è stata individuata nella comandante della Polizia Locale, dott.ssa Maria Tino.

ALLEGATI

albopretorio_000009415_001_ode_stffii_19610

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.