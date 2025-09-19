MANFREDONIA – 18 settembre 2025. Il Comune di Manfredonia compie un passo decisivo nella gestione del fenomeno del randagismo. Con la determinazione dirigenziale n. 1710 del 18 settembre 2025, firmata dalla dirigente del Settore Staff II – Polizia Locale, Maria Sipontina Ciuffreda, è stata disposta l’indizione della gara pubblica per l’affidamento del servizio di recupero, ricovero e mantenimento dei cani riconducibili al territorio comunale presso una struttura privata autorizzata, sia in regime di canile rifugio che di canile sanitario.

Il nuovo affidamento avrà una durata di 14 mesi e un valore complessivo stimato di 374.213,11 euro oltre IVA, a base d’asta non soggetta a ribasso. La gara sarà espletata dalla CUC del Tavoliere (Centrale Unica di Committenza) mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 sui contratti pubblici, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul criterio del “prezzo fisso” come stabilito dall’art. 108 del medesimo decreto.

L’atto segue la precedente determinazione n. 1410 del 25 luglio 2025, con la quale, in via transitoria, il servizio era stato affidato per quattro mesi all’ENPA, al fine di garantire la continuità nell’assistenza a circa 200 cani. Il nuovo appalto, di durata più ampia, consentirà di stabilizzare la gestione nell’attesa della realizzazione del futuro canile comunale, la cui conclusione è prevista entro 18 mesi.

La spesa complessiva è stata prenotata sui bilanci comunali 2025-2027 e suddivisa come segue:

33.120 euro per il 2025

390.300 euro per il 2026

33.120 euro per il 2027

A ciò si aggiungono 250 euro per il contributo ANAC e una quota ulteriore destinata ai servizi accessori, in particolare le cure veterinarie straordinarie (esami strumentali e interventi chirurgici).

Particolare attenzione è stata posta ai servizi sanitari: il capitolato prevede infatti che la ditta affidataria assicuri interventi veterinari tempestivi, previa autorizzazione dell’Ente, per garantire la salute e il benessere degli animali ricoverati.

La Responsabile Unica del Progetto (RUP) è stata individuata nella comandante della Polizia Locale, dott.ssa Maria Tino.

