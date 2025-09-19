È deceduto a 74 anni Maurizio Rebuzzini, fotografo milanese trovato agonizzante ieri sera dal figlio su un ballatoio dell’appartamento dove aveva lo studio “Obiettivo Camera” in via Zurettinella, nei pressi della Stazione Centrale di Milano.

Trasportato in condizioni critiche all’ospedale Fatebenefratelli, l’uomo è arrivato in arresto cardiaco e nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto poco dopo. Sul corpo sono stati riscontrati lividi e segni compatibili con uno strangolamento, circostanza che apre all’ipotesi di omicidio.

Alcuni vicini lo hanno descritto, insieme al figlio, come persone molto riservate. Sul caso indaga la Squadra Mobile, mentre il pm di turno ha effettuato un sopralluogo nello stabile per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Lo riporta rainews.it.