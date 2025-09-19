Edizione n° 5828

Bologna, smantellata organizzazione che gestiva "diplomifici"
18 Settembre 2025 - ore  13:33

Garante Privacy: si al riconoscimento facciale in aeroporto, nessun divieto generale
18 Settembre 2025 - ore  11:26

Home // Manfredonia // Orgoglio sipontino: sette atleti della ASD NINNI BACKSTAGE al “CSEN Pole & Aerial International Championship”

MANFREDONIA Orgoglio sipontino: sette atleti della ASD NINNI BACKSTAGE al “CSEN Pole & Aerial International Championship”

Redazione
19 Settembre 2025
Manfredonia

Con estremo orgoglio annunciamo che taluni atleti della ASD NINNI BACKSTAGE di Manfredonia, eccellenti performer di Danza Aerea e vincitori in svariate competizioni regionali e nazionali, sono stati ufficialmente convocati a partecipare allo “CSEN POLE & AERIAL INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP”.

I performer La Marca Matteo, Cotrufo Aurora Maria, Ronzino Erica, Prencipe Carla, Ciuffreda Mariangela, Demonte Anita e Dacchille Noemi, selezionati da una giuria di altissimo livello internazionale, disputeranno i prossimi 6-7-8 Dicembre a Roma gareggiando con atleti provenienti da tutto il mondo.

Il presidente e Tecnico Informatico della ASD NINNI BACKSTAGE Prencipe Giuseppe e il Coach la Dott.ssa Prencipe Nicla insieme ai genitori saranno orgogliosi di accompagnare i ragazzi in questa nuova grandiosa avventura.

Confidiamo in una affettuosa tifoseria da parte di tutti i nostri concittadini.

