Orgoglio sipontino: sette atleti della ASD NINNI BACKSTAGE al “CSEN Pole & Aerial International Championship”

Con estremo orgoglio annunciamo che taluni atleti della ASD NINNI BACKSTAGE di Manfredonia, eccellenti performer di Danza Aerea e vincitori in svariate competizioni regionali e nazionali, sono stati ufficialmente convocati a partecipare allo “CSEN POLE & AERIAL INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP”.

I performer La Marca Matteo, Cotrufo Aurora Maria, Ronzino Erica, Prencipe Carla, Ciuffreda Mariangela, Demonte Anita e Dacchille Noemi, selezionati da una giuria di altissimo livello internazionale, disputeranno i prossimi 6-7-8 Dicembre a Roma gareggiando con atleti provenienti da tutto il mondo.

Il presidente e Tecnico Informatico della ASD NINNI BACKSTAGE Prencipe Giuseppe e il Coach la Dott.ssa Prencipe Nicla insieme ai genitori saranno orgogliosi di accompagnare i ragazzi in questa nuova grandiosa avventura.

Confidiamo in una affettuosa tifoseria da parte di tutti i nostri concittadini.

