Pompei-Manfredonia: settore ospiti chiuso per lavori di manutenzione

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica che, in occasione dell’incontro contro il Pompei, in programma domani allo stadio ‘P. Novi’ di Angri, il settore ospite non sarà accessibile per interventi di manutenzione.

La società FC Pompei ha reso noto che la partita sarà trasmessa in diretta streaming al costo di 7 euro. L’accesso alla visione e all’acquisto del biglietto digitale è disponibile al link: tinyurl.com/yunadkty.

Lo riporta su Facebook, Manfredonia Calcio 1932.