Home // Manfredonia // Pompei-Manfredonia: settore ospiti chiuso per lavori di manutenzione

OSPITI Pompei-Manfredonia: settore ospiti chiuso per lavori di manutenzione

Per la sfida in programma domani allo stadio ‘P. Novi’ di Angri, il settore ospite non sarà accessibile per interventi di manutenzione

Pompei-Manfredonia: settore ospiti chiuso per lavori di manutenzione

Manfredonia Calcio - ph Lucia Melcarne

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Manfredonia // Sport //

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica che, in occasione dell’incontro contro il Pompei, in programma domani allo stadio ‘P. Novi’ di Angri, il settore ospite non sarà accessibile per interventi di manutenzione.

La società FC Pompei ha reso noto che la partita sarà trasmessa in diretta streaming al costo di 7 euro. L’accesso alla visione e all’acquisto del biglietto digitale è disponibile al link: tinyurl.com/yunadkty.

Lo riporta su Facebook, Manfredonia Calcio 1932.

