Presentata la prima Summer School nazionale "La Restanza. L'area interna dei Monti Dauni"

Foggia, 19/09/2025. Presentata questa mattina, venerdì 19 settembre 2025, la prima Summer School nazionale “La Restanza. L’area interna dei Monti Dauni”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale di Cultura Polivalente “La Torre dell’Orologio – Accadia”, insieme all’Università di Foggia, al Politecnico di Bari, all’Università della Calabria e all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, nasce dalla volontà di ripensare la storia e il futuro dell’area interna dei Monti Dauni, promuovendo strategie per contrastarne il declino e favorire nuove prospettive di sviluppo sostenibile.

Alla conferenza stampa, che si è tenuta nella Sala Consiglio di Palazzo Ateneo, sono intervenuti:

Mariarosaria Lombardi, delegata rettorale al Coordinamento delle attività per la programmazione e l’accreditamento

Salvatore Pece, presidente dell’Associazione Nazionale di Cultura Polivalente “La Torre dell’Orologio – Accadia”

Agostino De Paolis, sindaco di Accadia

Maria Luisa Marchi, delega del Dipartimento di Studi Umanistici alla Terza Missione

Luigi Longo, coordinatore Summer School

La Summer School si terrà dal 22 al 28 settembre 2025 e si svolgerà presso Palazzo Maselli, una prestigiosa struttura situata nell’antico Rione Fossi di Accadia, appena ristrutturata e adibita dal Comune ad eventi e attività socio-culturali. Il programma didattico contempla un ciclo di lezioni su vari temi inerenti le aree interne – sviluppo, pianificazione, paesaggio, turismo, ambiente, salute, transizione energetica, controllo dei processi decisionali nel governo del territorio – che saranno tenute da docenti delle Università di Foggia, Politecnico di Bari, Università della Calabria e Istituto Universitario Architettura di Venezia (IUAV).

“L’Università di Foggia crede fortemente nel rafforzamento delle collaborazioni con il territorio locale e questa iniziativa, di respiro nazionale, ne è un esempio – ha dichiarato la prof.ssa Mariarosaria Lombardi, delegata rettorale nonché relatrice presso la Summer School -. Sarà una settimana intensa e ricca di spunti per tutti i partecipanti, sia discenti sia docenti, per discutere delle possibili e concrete azioni di rilancio per i Monti Dauni. Da sempre, infatti, l’Ateneo contribuisce attivamente allo sviluppo e all’innovazione nel territorio foggiano”.

L’iniziativa mira a stimolare una globale riflessione sull’area interna dei Monti Dauni, con l’obiettivo di rilanciare nuove strategie e una nuova visione di sviluppo dei paesi compresi in questa area, per contrastare il declino e depauperamento dei siti, fino ad una eventuale scomparsa. La Summer School trasformerà Accadia e i Monti Dauni in un laboratorio di strategie territoriali, aperto alle Università, ai soggetti della trasformazione, alle istituzioni intermedie, ai comuni, agli studiosi e ricercatori locali, a tutti coloro che conservano e possono tramandare storia e sapere.