Puglia, bilancio 2026: la Giunta approva. Emiliano: “Vogliamo lasciare tutto in ordine”

La Giunta regionale ha approvato i disegni di legge relativi al bilancio 2026 e al pluriennale 2026-2028. Una decisione presa con largo anticipo, come ha spiegato l’assessore al Bilancio Fabiano Amati, in considerazione delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre che non avrebbero permesso al nuovo Consiglio di approvare il documento entro il termine del 31 dicembre 2026, con il rischio di dover ricorrere all’esercizio o alla gestione provvisoria.

Amati ha sottolineato che la legge di bilancio è da considerarsi un atto dovuto, indispensabile per la funzionalità dell’ente, e quindi non soggetta ai limiti del potere legislativo di fine legislatura. La scelta, ha aggiunto, è stata fatta per garantire continuità e correttezza amministrativa, senza incidere sulle decisioni politiche che spettano al prossimo Consiglio regionale.

Il presidente Michele Emiliano ha ribadito che l’obiettivo è stato quello di “lasciare la casa in ordine” alla nuova amministrazione, evitando che questa debba affrontare da subito scelte gravose, anche sul fronte della tassazione. La prossima Giunta avrà piena libertà di definire le proprie politiche attraverso eventuali variazioni di bilancio. Emiliano ha ricordato inoltre che il bilancio 2026 sarà gravato da un contributo alla finanza pubblica di 98 milioni di euro, cioè 34 milioni in più rispetto al 2025.

Amati ha definito la manovra una “predisposizione tecnica”, frutto del lavoro estivo dell’assessorato al Bilancio, che ha permesso di ribaltare nella previsione 2026 i contenuti già approvati nel bilancio 2025. Nessuna scelta politica è stata condizionata, ha precisato l’assessore, sottolineando lo spirito di continuità amministrativa e il rispetto dei tempi previsti dalla legge, in attesa che gli elettori si esprimano a novembre.