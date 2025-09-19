Puglia, Consiglio regionale: via libera al Ddl sui debiti fuori bilancio

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato, con 28 voti favorevoli e 3 astensioni, il disegno di legge sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, al quale sono stati inseriti numerosi emendamenti in materie diverse, dal welfare all’agricoltura, dal turismo alla sanità, fino all’urbanistica.

Tra le modifiche approvate spiccano:

Welfare e sanità : emendamenti a firma del consigliere Ruggiero Mennea che prevedono 50 mila euro a sostegno dei rapporti tra genitori detenuti e figli, e oltre 2,5 milioni di euro per disabili e anziani non autosufficienti . Aumentati inoltre i fondi per il servizio sanitario regionale 2024 da 30 a 48 milioni di euro , come proposto dall’assessore al Bilancio Fabiano Amati . Sempre Amati ha introdotto l’obbligo di proporre ai cittadini pugliesi nati prima del 1990 il test per l’epatite C nei centri di prelievo pubblici e privati convenzionati.

: emendamenti a firma del consigliere che prevedono 50 mila euro a sostegno dei rapporti tra genitori detenuti e figli, e . Aumentati inoltre i fondi per il servizio sanitario regionale 2024 da , come proposto dall’assessore al Bilancio . Sempre Amati ha introdotto l’obbligo di proporre ai cittadini pugliesi nati prima del 1990 il nei centri di prelievo pubblici e privati convenzionati. RSA e servizi socio-sanitari : l’emendamento del consigliere Mauro Vizzino estende la distribuzione dei posti letto delle RSA di mantenimento anche alle RSAA che hanno chiesto la qualificazione, mentre Mennea ha chiarito i procedimenti per la presentazione delle istanze di progetto di vita individuale per persone con disabilità .

: l’emendamento del consigliere estende la distribuzione dei posti letto delle RSA di mantenimento anche alle RSAA che hanno chiesto la qualificazione, mentre Mennea ha chiarito i procedimenti per la presentazione delle istanze di . Turismo e cultura : approvate modifiche alla normativa sulle strutture turistiche e integrato il Fondo speciale cultura e patrimonio culturale con 1,49 milioni di euro , recuperati da altri capitoli di spesa. L’assessore Gianfranco Lopane ha inoltre introdotto aggiornamenti alla legge sul riordino del sistema turistico.

: approvate modifiche alla normativa sulle strutture turistiche e integrato il con , recuperati da altri capitoli di spesa. L’assessore ha inoltre introdotto aggiornamenti alla legge sul riordino del sistema turistico. Formazione e lavoro : l’assessore Sebastiano Leo ha ottenuto il via libera a sei emendamenti per modificare la legge regionale sulla formazione professionale.

: l’assessore ha ottenuto il via libera a per modificare la legge regionale sulla formazione professionale. Agricoltura e ambiente : l’assessore Donato Pentassuglia ha stanziato 1,3 milioni di euro a favore delle aziende agricole colpite dagli aumenti dei costi energetici nel 2022. Sempre su sua proposta, introdotto l’ obbligo di manutenzione e pulizia dei terreni agricoli fronte strada , con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di inadempienza. Previsti anche interventi sul Piano faunistico-venatorio e sull’uso delle acque.

: l’assessore ha stanziato colpite dagli aumenti dei costi energetici nel 2022. Sempre su sua proposta, introdotto l’ , con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di inadempienza. Previsti anche interventi sul Piano faunistico-venatorio e sull’uso delle acque. Urbanistica e edilizia : emendamenti proposti dal consigliere Stefano Lacatena per velocizzare i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) , introdurre tempi certi sulla rigenerazione urbana e apportare modifiche a norme su edilizia e recupero di sottotetti e porticati.

: emendamenti proposti dal consigliere per velocizzare i procedimenti di , introdurre tempi certi sulla e apportare modifiche a norme su edilizia e recupero di sottotetti e porticati. Altri interventi significativi: sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori in attesa di un programma regionale sulla distribuzione degli stessi (emendamento Cristian Casili). Eliminati inoltre i vincoli sulla valorizzazione delle figure professionali ultrasettantenni nelle strutture sanitarie accreditate. Modificata la legge sull’oleoturismo, eliminando l’obbligo del titolo di mastro oleario per avviare l’attività.

Infine, su proposta dei consiglieri Galante e Vizzino, è stata introdotta una norma che affida alla Giunta la definizione dei criteri per una equa distribuzione dei budget sanitari tra le strutture private accreditate.

Con questa approvazione, il Consiglio ha varato un provvedimento articolato che tocca ambiti strategici della vita regionale, garantendo sia la copertura dei debiti fuori bilancio sia nuovi strumenti di intervento in sanità, agricoltura, welfare, turismo e ambiente.