Puglia, incidente sulla SS16 “Adriatica”: tratto chiuso a Polignano a Mare

Un incidente stradale ha reso necessario il temporaneo blocco della carreggiata nord della strada statale 16 “Adriatica” al km 830,500, nel territorio di Polignano a Mare (Bari). Il sinistro ha coinvolto un furgone e un autocarro.

Per consentire la rimozione dei mezzi, il traffico è stato devia to tra il km 828,000 e il km 832,800 lungo la viabilità adiacente, con percorsi alternativi segnalati sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate a gestire la circolazione in sicurezza e a ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.