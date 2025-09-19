Edizione n° 5828

Home // Cronaca // Puglia, incidente sulla SS16 “Adriatica”: tratto chiuso a Polignano a Mare

INCIDENTE Puglia, incidente sulla SS16 “Adriatica”: tratto chiuso a Polignano a Mare

Un incidente stradale ha reso necessario il temporaneo blocco della carreggiata nord della strada statale 16 “Adriatica” al km 830,500

Puglia, incidente sulla SS16 “Adriatica”: tratto chiuso a Polignano a Mare

SS16 "Adriatica"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Un incidente stradale ha reso necessario il temporaneo blocco della carreggiata nord della strada statale 16 “Adriatica” al km 830,500, nel territorio di Polignano a Mare (Bari). Il sinistro ha coinvolto un furgone e un autocarro.

Per consentire la rimozione dei mezzi, il traffico è stato devia to tra il km 828,000 e il km 832,800 lungo la viabilità adiacente, con percorsi alternativi segnalati sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate a gestire la circolazione in sicurezza e a ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

