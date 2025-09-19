Edizione n° 5829

BOICOTTARE // Foggia, pacifisti in presidio davanti al Policlinico: “Boicottate i farmaci israeliani”
19 Settembre 2025 - ore  12:06

CREDITI // Frode sui bonus edilizi: sette indagati tra Lecce e Foggia per oltre 200mila euro di crediti fittizi
19 Settembre 2025 - ore  12:24

FIORE Regionali Puglia, Maria Fiore candidata nelle liste del PD nella circoscrizione di Foggia

Affronterò con coraggio e slancio la prossima sfida elettorale

Regionali Puglia 2025, Maria Fiore candidata nelle liste del PD nella circoscrizione di Foggia

ph Foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Maria Fiore, dirigente scolastico di San Giovanni Rotondo e moglie di Salvatore Mangiacotti, è ufficialmente candidata come consigliera regionale nelle liste del Partito Democratico, nella circoscrizione di Foggia, a sostegno del candidato presidente Antonio Decaro. La candidatura è stata annunciata sette giorni fa.

“Ho deciso di candidarmi per la Regione Puglia – ha dichiarato Maria Fiore – perché voglio mettere la mia competenza, la mia conoscenza e la mia professionalità al servizio della comunità. Affronterò con coraggio e slancio la prossima sfida elettorale, con l’obiettivo di portare in Consiglio Regionale, con autenticità, responsabilità e senso del dovere, i bisogni e le esigenze dei cittadini di San Giovanni Rotondo, del Gargano e dell’intera provincia di Foggia, come ho sempre fatto nel mio ruolo di dirigente scolastico”.

La candidatura di Maria Fiore rappresenta un legame diretto tra il mondo dell’istruzione e le istituzioni locali, con l’intento di valorizzare le esperienze professionali nel settore educativo come strumento per contribuire allo sviluppo del territorio.

Con la sua presenza nelle liste del PD, Fiore punta a farsi portavoce delle esigenze dei cittadini della provincia di Foggia, rafforzando il programma della coalizione guidata da Decaro in vista delle elezioni regionali 2025.

Lo riporta FOGGIATODAY.IT

1 commenti su "Regionali Puglia, Maria Fiore candidata nelle liste del PD nella circoscrizione di Foggia"

  1. Mangiacotti, Masciale, Miglionico…avanti il prossimo!
    Fiore lei non è altro che una Marionetta. Probabilmente nella sede del PD a San Giovanni Rotondo non è mai entrata. È candidata solo perché moglie di Mangiacotti. I meriti da preside non sono stati minimamente presi in considerazione.

Lascia un commento

