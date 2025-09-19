Edizione n° 5828

BALLON D'ESSAI

DIPLOMIFICI // Bologna, smantellata organizzazione che gestiva “diplomifici”
18 Settembre 2025 - ore  13:33

CALEMBOUR

RICONOSCIMENTO // Garante Privacy: si al riconoscimento facciale in aeroporto, nessun divieto generale
18 Settembre 2025 - ore  11:26

Home // Cronaca // Regione Puglia, trattamento di fine mandato. Conserva: “Voto contrario della Lega. De Santis faccia chiarezza”

TRATTAMENTO Regione Puglia, trattamento di fine mandato. Conserva: “Voto contrario della Lega. De Santis faccia chiarezza”

"Nessun consigliere regionale della Lega ha mai votato l'emendamento sul ripristino del Trattamento di fine mandato"

Regione Puglia, trattamento di fine mandato. Conserva: "Voto contrario della Lega. De Santis faccia chiarezza"

Giacomo Conserva - Fonte: pugliapress

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Cronaca // Focus //

“La verità è semplice e non ammette repliche: nessun consigliere regionale della Lega ha mai votato l’emendamento sul ripristino del Trattamento di fine mandato. Quella è stata – e resta – una battaglia tutta interna alla maggioranza, alla quale la Lega si è sempre opposta con coerenza e fermezza. Anche ieri, in aula, tutti i consiglieri della Lega hanno votato contro”.

Lo afferma il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Giacomo Conserva. “Eppure, il segretario regionale del Partito Democratico, Domenico De Santis, continua a distorcere la realtà. – sostiene Conserva – Troppo occupato a inseguire voti in una circoscrizione che non è la sua – da barese sarà candidato nella BAT – si permette di parlare a sproposito, prendendo clamorosi fischi per fiaschi”.

Il consigliere spiega: “Noi una posizione chiara l’abbiamo sempre avuta. È De Santis che deve spiegare ai pugliesi a quale titolo, per anni, ha incassato centinaia di migliaia di euro di denaro pubblico. Non certo per meriti istituzionali, ma per quel meccanismo tipico di Michele Emiliano che distribuisce incarichi e poltrone a fedelissimi e trombati delle passate elezioni. Il suo ruolo di vice-capo di Gabinetto è servito più come paravento che come reale funzione. Il vero motivo di tanta generosità è sempre stato politico: mantenere ben oliato il sistema di potere del Pd pugliese”.

“La Lega – conclude Conserva – non permetterà speculazioni né menzogne: noi siamo contrari al Tfm, lo siamo sempre stati, e lo abbiamo dimostrato con i fatti. Ora tocca a De Santis dare spiegazioni ai cittadini, perché i pugliesi hanno il diritto di sapere come e perché sono stati spesi i loro soldi”

