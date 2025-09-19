San Severo: Grazia Casale candidata di Fratelli d’Italia alle regionali

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a San Severo e il coordinamento cittadino del partito annunciano con soddisfazione la candidatura di Grazia Casale alle prossime elezioni regionali in Puglia, previste per novembre.

Casale, eletta in Consiglio comunale nel 2024, è considerata capace di rappresentare le istanze della città, spesso trascurate nei vent’anni di gestione del centrosinistra regionale con Vendola ed Emiliano. La candidatura testimonia il radicamento del partito sul territorio e la rilevanza dei suoi rappresentanti, impegnati quotidianamente nell’ascolto dei cittadini e nell’azione politica e amministrativa, come dimostrato dall’operato dell’Amministrazione guidata da Lidya Colangelo.

Il partito sottolinea che Grazia Casale saprà portare avanti le proposte politiche di Fratelli d’Italia e ne garantisce il pieno sostegno affinché San Severo possa avere una rappresentante valida nel prossimo Consiglio regionale pugliese.