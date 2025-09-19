Edizione n° 5828

BALLON D'ESSAI

DIPLOMIFICI // Bologna, smantellata organizzazione che gestiva “diplomifici”
18 Settembre 2025 - ore  13:33

CALEMBOUR

RICONOSCIMENTO // Garante Privacy: si al riconoscimento facciale in aeroporto, nessun divieto generale
18 Settembre 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // San Severo: Grazia Casale candidata di Fratelli d’Italia alle regionali

REGIONALI San Severo: Grazia Casale candidata di Fratelli d’Italia alle regionali

Casale, eletta in Consiglio comunale nel 2024, è considerata capace di rappresentare le istanze della città

San Severo: Grazia Casale candidata di Fratelli d’Italia alle regionali

Grazia Casale - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Politica // San Severo //

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a San Severo e il coordinamento cittadino del partito annunciano con soddisfazione la candidatura di Grazia Casale alle prossime elezioni regionali in Puglia, previste per novembre.

Casale, eletta in Consiglio comunale nel 2024, è considerata capace di rappresentare le istanze della città, spesso trascurate nei vent’anni di gestione del centrosinistra regionale con Vendola ed Emiliano. La candidatura testimonia il radicamento del partito sul territorio e la rilevanza dei suoi rappresentanti, impegnati quotidianamente nell’ascolto dei cittadini e nell’azione politica e amministrativa, come dimostrato dall’operato dell’Amministrazione guidata da Lidya Colangelo.

Il partito sottolinea che Grazia Casale saprà portare avanti le proposte politiche di Fratelli d’Italia e ne garantisce il pieno sostegno affinché San Severo possa avere una rappresentante valida nel prossimo Consiglio regionale pugliese.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.