Home // Cronaca // Tiziano Bibbò eletto Presidente dell’Ordine degli Architetti di Foggia

ARCHITETTI Tiziano Bibbò eletto Presidente dell’Ordine degli Architetti di Foggia

Eletto all’unanimità nella prima riunione del consiglio successiva alle elezioni di luglio, dove era risultato il candidato più suffragato

Tiziano Bibbò eletto Presidente dell’Ordine degli Architetti di Foggia

Tiziano Bibbò

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Foggia ha un nuovo Presidente: Tiziano Bibbò, eletto all’unanimità nella prima riunione del consiglio successiva alle elezioni di luglio, dove era risultato il candidato più suffragato.

Bibbò, 48 anni, foggiano, già segretario e referente della Commissione Formazione & Lavoro nel precedente mandato, è attualmente componente della Commissione Tecnica della Regione Puglia per l’Abitare Sostenibile. Ha espresso la volontà di continuare il percorso di innovazione avviato dal suo predecessore Faccilongo.

Ordine degli Architetti di Foggia

Il nuovo Presidente ha rivolto un messaggio agli iscritti: “Ringrazio il mio predecessore per il lavoro svolto che ha dato stabilità e una visione moderna all’Ordine. Continueremo aprendo al dialogo interno con tavole rotonde e creando strumenti per una partecipazione attiva su tutto il territorio. Saranno quattro anni fondamentali per modernizzare la professione dell’architetto e rafforzare i rapporti con le istituzioni”.

