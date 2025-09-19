Edizione n° 5829

BALLON D'ESSAI

BOICOTTARE // Foggia, pacifisti in presidio davanti al Policlinico: “Boicottate i farmaci israeliani”
19 Settembre 2025 - ore  12:06

CALEMBOUR

CREDITI // Frode sui bonus edilizi: sette indagati tra Lecce e Foggia per oltre 200mila euro di crediti fittizi
19 Settembre 2025 - ore  12:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Vittima di revenge porn e deep fake, Arianna a Storie Italiane: “Ieri altre dieci mie foto in città. E’ un film horror”

ARIANNA Vittima di revenge porn e deep fake, Arianna a Storie Italiane: “Ieri altre dieci mie foto in città. E’ un film horror”

"Non ho sospetti, ma non mi sento pienamente sicura. È come un film horror con me protagonista"

Vittima di revenge porn e deep fake, Arianna a Storie Italiane: "Ieri altre dieci mie foto in città. E' un film horror"

Vittima di revenge porn e deep fake, Arianna a Storie Italiane: "Ieri altre dieci mie foto in città. E' un film horror"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

“Questa persona, o queste persone, ce l’ha con me per qualcosa che io non ho mai fatto”, così ha esordito raggiunta telefonicamente a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Arianna Petti, la ragazza di 19 anni di Foggia vittima di revenge porn e deep fake.

A maggio vengo informata che c’era una mia foto normale, vestita, sui muri della mia vecchia scuola con scritto ‘Arianna Petti sguardo da pantera, cervello da tappeto‘”, ha raccontato ripercorrendo le prime fasi della vicenda, “I primi insulti, seppur meno gravi, sono arrivati nel periodo in cui ho fatto esami, la maturità l’ho vissuta con molta angoscia e ansia. Poi c’è stato un periodo di interruzione che è durato fino al 18 luglio quando sono state ritrovate le prime immagini a mo’ di manifesti pubblicitari su pali della luce e macchine, con frasi provocatorie, il mio vecchio numero di telefono, l’indirizzo di casa. Erano foto apparentemente normali ma erano modificate, con il seno scoperto. Erano proprio immagini false”.

E ancora: “Ci sono stati tantissimi episodi di minacce, non posso contarli. Ricevevo insulti, frasi provocanti di tutti i tipi possibili e immaginabili ed erano sempre numeri sconosciuti che mi chiamavano. Ieri intorno alle 12 è stata strappata un’altra mia foto ma ce ne erano dieci, tutte nuove”.

La mia famiglia mi ha sempre sostenuto, appoggiato, sia i miei genitori che i miei parenti più stretti e mi stanno sempre vicino”, ha poi spiegato, “Ma io non mi sento sicura al 100%, ho paura che persone malintenzionate possano citofonare a casa, come è già successo. Non so chi possa essere stato, non me lo so spiegare, ho cercato sempre di essere una brava persona, non ho mai odiato nessuno. Vorrei dire solo una cosa, una semplice parola: ‘perché?’. Non mi merito tutto questo e se effettivamente è una persona o sono persone che mi conoscono, dovrebbero saperlo”.

“Spero che si faccia luce sul mio caso e che si possa mettere la parola fine a questa storia assurda e surreale che è paragonabile a quella di un film horror e io sono la protagonista”, ha infine rivelato, “Alle ragazze che vivono una situazione simile alla mia, dico ‘non siete sole’. Se avete bisogno di un aiuto, contate pure su di me perché insieme ne usciremo da questa battaglia più vittoriose che mai”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.