Vertenza Vestas, Pelillo: sostegno ai lavoratori

L’on., deputato tarantino del PD, parteciperà alla manifestazione organizzata dailunedì prossimo.

“Vorrei incontrare i dipendenti Vestas che rischiano il licenziamento, comprendere da vicino le loro ragioni e preoccupazioni, per poter interloquire in maniera efficace con il governo e chiedere attenzione a livello nazionale su questa vertenza”, dichiara Michele Pelillo. “Vestas Nacelles è uno dei fiori all’occhiello dell’economia ionica, un’industria ecocompatibile e ad alta tecnologia: perdere questa realtà significherebbe mortificare un territorio già gravemente compromesso dalla crisi e disperdere maestranze qualificate”, commenta il parlamentare PD. “Per questo – conclude Pelillo – prenderò parte all’iniziativa, nell’intento di manifestare la mia solidarietà e di raccogliere le istanze dei lavoratori Vestas, per rappresentarle nella maniera più utile in Parlamento e al governo”. Michele Pelillo sarà accompagnato da alcuni consiglieri comunali ed esponenti del PD ionico, sarà presente, nei pressi della Prefettura di Taranto, lunedì 21 ottobre alle ore 11.30.

Redazione Stato