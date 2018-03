http://italiaora.retenews24.it/ - http://italiaora.retenews24.it/

San Severo. Questa mattina la Polizia di Stato – Commissariato di P.S. di San Severo (FG) – ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva emessa dal Tribunale di Foggia – Ufficio del G.I.P. – a carico di quattro persone, per associazione a delinquere, operante nei comuni di Torremaggiore ed Apricena, finalizzata a commettere una pluralità indeterminata di reati di ricettazione di mezzi agricoli e truffa. I particolari verranno illustrati dal dirigente del Commissariato di P.S. di San Severo, V.Q.A. dott.ssa Cristina Finizio in sede di conferenza stampa indetta, presso la Questura di Foggia, alle ore 10.45 odierne. Ricettazione mezzi agricoli e truffa: 4 arresti nel Foggiano ultima modifica: da

