Grassadonia: “A Cosenza con la mentalità giusta”

“Dobbiamo essere bravi ad avere lo stesso carattere delle ultime settimane che deve portarci a fare la nostra partita ovunque”. Così, Mister Grassadonia, apre la conferenza stampa, nel giorno della partenza per la Calabria, in vista del match di sabato pomeriggio, a Cosenza. E, sul prossimo impegno stagionale, il tecnico rossonero tuona: “Sarà una partita importante, soprattutto dal punto di vista della mentalità, affrontiamo una squadra che è in salute, molto aggressiva ma, a prescindere da questo, a me interessa ciò che dovremo fare noi, cercando di riproporre quello che proviamo in allenamento, dimenticando la nostra striscia positiva di risultati ma ricordando come l’abbiamo ottenuta”.

Tutte le dichiarazioni di Gianluca Grassadonia, nel video della conferenza stampa.

Area Comunicazione Foggia Calcio