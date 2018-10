Di:

Vieste. Prosegue l’impegno della Camera di Commercio di Foggia per favorire l’innovazione digitale delle imprese su tutto il territorio provinciale. Dopo gli appuntamenti di San Severo e Foggia dei mesi scorsi l’Ente presieduto da Fabio Porreca, sarà a Vieste per illustrare le opportunità i nuovi strumenti e i servizi digitali per l’impresa 4.0.

Il workshop Innovation day – Le Camere di Commercio e l’innovazione digitale è in programma giovedì 25 ottobre presso Aula Consiliare del Comune con inizio alle ore 10,30.

L’appuntamento è organizzato dall’Ente camerale e da Infocamere, la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vieste.

Un appuntamento importante per le aziende e i professionisti del Gargano per conoscere le novità che la Camera di Commercio di Foggia mette a disposizione delle imprese nei processi di digitalizzazione. Nel corso dell’incontro, infatti, si parlerà di fatturazione elettronica gratuita; di “cassetto digitale”, il nuovo strumento per avere sempre a disposizione le informazioni ed i documenti ufficiali della propria impresa (visure, bilanci, autorizzazioni amministrative); di identità digitale, lo strumento necessario per dialogare con le Pubbliche Amministrazioni.

Il workshop sarà anche l’occasione per illustrare i bandi di prossima pubblicazione che la Camera di Foggia ha predisposto a sostegno delle imprese e dei professionisti in materia di innovazione e di alternanza scuola lavoro.

Nel corso dell’evento sarà attivo un presidio per il rilascio dello Spid e del Cassetto digitale, nuovi strumenti con cui cittadini e imprese possono accedere in modalità sicura e garantita a servizi o informazioni online della Pubblica Amministrazione usando lo stesso nome utente e password, da computer, tablet e smartphone.

Per Fabio Porreca, presidente della Camera di Commercio di Foggia: “la diffusione della cultura e della pratica digitale è indispensabile per la crescita del nostro territorio e favorirne la sua diffusione è uno dei compiti strategici che la riforma ha assegnato alla Camera di Commercio. Il dialogo e la collaborazione costante con le Amministrazioni locali della provincia un presupposto per il miglior raggiungimento dell’obiettivo”.

Per il Sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti: “ l’innovazione digitale costituisce un ottimo strumento per migliorare la comunicazione tra imprese e cittadini. In questa ottica, l’incontro in programma è un passo importante di sinergia tra Enti Locali e Camera di Commercio per favorire la digitalizzazione diffusa”.