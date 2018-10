Manfredonia. Approvate le misure dell’imposta di soggiorno

Di:

Manfredonia, 19 ottobre 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonia, sono state approvate le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, tenuto conto delle classificazioni stabilite dalla normativa vigente e precisamente:

CATEGORIA TARIFFA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO

Alberghi 4 stelle €2,00

Alberghi 3 stelle €1,80

Alberghi 2 stelle e 1 stella €1,50

Residenze Turistico Alberghiere €1,00

Country house €1,00

Agriturismi €1,00

Ostelli €1,00

Affittacamere €1,50

Case vacanze €1,00

Bed & breakfast €1,50

Campeggi €1,00

Villaggi turistici €1,00

Locazioni turistiche di appartamenti €1,00.

E’ stato dato atto che la misura dell’imposta da applicare per eventuali strutture non ricomprese nella tabella sopra elencata sarà quella utilizzata per strutture aventi analoghe caratteristiche, tenuto conto del criterio adottato con l’atto consiliare di istituzione dell’imposta di soggiorno.

Per quanto riguarda le esenzioni e/o riduzioni si applica la disciplina del richiamato Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 47/2015.

Atto in allegato

n198 del 09102018

Redazione StatoQuotidiano.it