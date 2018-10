Di:

Sarà presentato a Manfredonia nell’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico, venerdì 26 ottobre alle ore 17.30, il libro di Giulia Malavasi dal titolo: “Manfredonia, storia di una catastrofe continuata“.

La studiosa e storica Malavasi è entrata a far parte in itinere del team di esperti dello studio epidemiologico voluto dal Sindaco Angelo Riccardi, che con la collaborazione del Coordinamento Cittadino si è trasformato nella ‘prima ricerca partecipata’ svoltasi sul territorio sipontino per analizzare gli effetti delle vicende legate al petrolchimico dell’ENI.

Nel libro viene ricostruita con grande accuratezza la storia di Manfredonia degli ultimi quarant’anni grazie ad una documentazione molto vasta e diversificata reperita con un attento lavoro di ricerca e raccolta. Nell’arco di attività dello stabilimento – dal 1971 al 1994 – gli incidenti venuti alla luce sono stati numerosi; alcuni gravissimi e con irreparabili effetti negativi sul territorio, la salute e la sicurezza dei suoi abitanti.

Eppure: “il prioritario diritto alla salute non deve mai essere subordinato al profitto”, denunciava Nicola Lovecchio, operaio del petrolchimico di Manfredonia che con Medicina Democratica portò a processo il colosso Enichem.

Nel libro della Malavasi vi è la storia di una comunità violentata, poiché esposta suo malgrado a dei rischi senza possibilità di scelta e senza neppure essere adeguatamente informata, ma che ha saputo alzare la testa e reagire. Ecco quindi la rivolta popolare contro la nave dei veleni e l’esperienza dell’università in piazza; il ruolo decisivo delle donne vincitrici di un ricorso alla Corte di giustizia europea; l’indagine scalza dell’operaio Lovecchio. Quello che si dipana è il racconto di una catastrofe continuata, appunto, portatrice di conflitto e lacerazioni, ma anche di una comunità resistente, capace di rivendicare la partecipazione popolare nel progetto di uno sviluppo vivibile.

“Manfredonia, storia di una catastrofe continuata”, perché ciò che è stato in passato non si ripeta mai più.

Appuntamento con l’autrice, il sindaco ed il Coordinamento Cittadino della Ricerca Partecipata il 26 ottobre nell’Aula Consiliare del municipio sipontino.

All’inizio della serata saranno letti alcuni brani del testo a cura della compagnia teatrale ‘Bottega degli Apocrifi’. Introdurrà la presentazione la professoressa Bruna de Marchi dell’Università di Bergen (Norvergia) che ha curato la prefazione del volume.

A seguire, dibattito pubblico. L’evento si svolgerà in diretta streaming a cura di ManfredoniaNews.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

MTV – Ufficio di Staff del Sindaco – Città di Manfredonia