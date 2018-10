“Trasporti urbani: evitato il danno ma resta la beffa”

Di:

Foggia. “La Regione ha rassicurato: nessun taglio del numero dei chilometri serviti dall’azienda di trasporto pubblico urbano. Sarebbe stato un grave danno per lavoratori dell’Ataf e per i cittadini. Ma non è tutto oro ciò che luce, perché quel che serve realmente alla città e all’azienda sono i mezzi necessari a garantire il servizio, dunque gli autobus”. Così la segreteria cittadina della Fast Confsal in merito alla riorganizzazione del TPL che la Regione si accinge a mettere a punto. L’assessore alla Mobilità della Regione Puglia, Giannini, con una dichiarazione rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno ha precisato che gli interventi allo studio di Regione e Provincia non si tratta di riduzione bensì di una redistribuzione dei chilometri nei diversi comuni in cui è attivo il TPL. La Regione ha intenzione, in sostanza, di calibrare i collegamenti e riequilibrare le entrare partendo dalla bigliettazione.

Dal 2020 le società di trasporto pubblico potranno fruire del 65% di contributo pubblico, e il restante 35% dovrà essere coperto dagli introiti della vendita dei biglietti. “Bene i vincoli che saranno imposti” sottolinea la Fast Confsal “Ci auguriamo valgano per tutti, Foggia compresa. Ma il capoluogo dauno dovrà faticare, e non poco, per raggiungere il 35%. Oggi, con i pochi e vecchi mezzi a disposizione, e l’alta percentuale di passeggeri non paganti, riesce a raggiungere un misero 10% dalla vendita dei biglietti”. Per la Fast Confsal, infatti, il vero problema da affrontare è il rinnovo e l’integrazione del parco mezzi a disposizione di Ataf.

“La flotta bus a disposizione dell’azienda foggiana non riesce a soddisfare il servizio” ricorda il sindacato “Nonostante il bacino di utenza da coprire sia fruito da centinaia di studenti, pendolari e cittadini che arrivano dalla provincia, ogni giorno l’Ataf è costretta a sopprimere una media di dieci corse a causa della vetustà dei mezzi”. La Fast Confsal torna a ribadire la necessità di un risanamento dell’azienda, che oggi versa in condizioni drammatiche, con azioni mirate: “E’ necessario il ripristino e l’efficientamento della flotta bus con mezzi nuovi ( EURO VI ), per soddisfare il servizio giornaliero previsto dalla carta dei servizi; il rafforzamento delle attività manutentive, soprattutto per la vetustà della flotta, nonché l’acquisto di apposita strumentazione diagnostica adeguata alle necessità manutentive; la messa a punto di seri controlli antievasione, con particolare attenzione ad inizio mese/settimana; la verifica ed l’eventuale rivisitazione dell’ accordo con Ferrovie del Gargano per il biglietto unico; la verifica degli incassi della sosta tariffata”. Fondamentale per Fast Confsal è l’intervento delle istituzioni nazionali, regionali e provinciali, ognuno per il proprio livello di governance.