“Alla Leopolda pieni di entusiasmo, da oggi una nuova fase”

Sono cento, più o meno, i partecipanti alla Leopolda dalla provincia di Foggia: “Qui oltre 25mila iscritti e tanta gente è rimasta fuori- dice Lorenzo Frattarolo– la sala centrale è pienissima quanto i tavoli di lavoro, siamo proiettati verso un nuovo ciclo politico, il titolo è “2029”. Da Foggia anche Rosa Cicolella, Matteo De Sabato, Ugo Fragassi, Matteo Vigiani da Apricena, Dino Marino ed Angela Siena da San Severo.

Possiamo dire che si recano alla kermesse fiorentina i delusi del Pd? “No, siamo s

olo in un’altra fase politica dove si discute di temi nazionali”. Aldo Ragni, ex dirigente del Pd: “Clima molto bello, pieno di entusiasmo, se non lo vivi non lo puoi raccontare. Il tavolo cui ho partecipato io, quello sulla mobilità, è stato molto istruttivo. La sfida è portare questi temi sul territorio, ma avere un contributo di tanti foggiani alla Leopolda è incoraggiante. Si sente l’aria nuova, senza tappo a frenare le iniziative come avveniva prima, quando dovevi mediare nel tuo partito. Da qui partiranno i circoli, i nomi dei coordinatori e i tesseramenti che saranno solo online, non ci saranno signori delle tessere che presentano altri perché ognuno si iscrive per conto proprio”.

