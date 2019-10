ASD Nuova Salvemini, rispetto per l’avversario e da oggi anche il rispetto per l’ambiente

Venerdì 18 ottobre

La societa’ sportiva ASD NUOVA SALVEMINI ha deciso di sposare il progetto per la tutela ed il rispetto dell’ambiente, dando il buon esempio. Il Presidente Lino Troiano ha donato borraccette idonee utilizzo prolungato per evitare le bottiglie di plastica mono uso

“Così cominciando da e con loro possiamo sperare in una terra migliore. Noi come scuola calcio cerchiamo di insegnare il rispetto per il compagno di squadra, il rispetto per l’avversario e da oggi anche il rispetto per l’ambiente”.

Ogni bambino ha una borraccia e quindi eviterà di usare bottiglie di plastica.L’Associazione ha aderito alla campagna di sensibilizzazione del ministero dell’ambiente #IO SONO AMBIENTE #PLASTIC FREE.

All’evento, oltre ai nostri bambini, presenti i genitori e alcuni referenti di associazioni ambientaliste, ha partecipato l’avv. Antonio Castriotta, ambientalista, e l’on. Antonio Tasso, in veste di amico e sportivo.