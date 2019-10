“AslFg: aggiudicati 64 milioni per 3 anni a ditte esterne OSA e Foggia Sanità più”

Espletata la gara con la quale L’ASL FG esternalizza L’ADI assistenza domiciliare integrata conclusasi con l’assegnazione del servizio alla RTI composta dalla COOP ROMANA “OSA” operatori sanitari associati e “FOGGIA SANITA’ PIU’” che opera all’interno del Gruppo Telesforo.

Precisamente l’importo complessivo è pari a 63.672.840 euro per un contratto di durata triennale. “Dopo aver fatto alcuni calcoli avremmo voluto chiedere alcune delucidazioni alla Direzione Generale ASL FG” evidenzia a StatoQuotidiano il sig. Michelangelo Impagnatiello , Segretario Aziendale Nursind, delucidazioni mai arrivate in quanto La Direzione “non ci ha mai voluto ricevere nonostante le ripetute richieste”.

Nel capitolato di gara L’Asl affida ad un’azienda esterna l’assistenza domiciliare di SECONDO e TERZO LIVELLO, quello più complesso considerata la criticita’ che perdura a causa del suo personale interno a detta della stessa ASL FG. La spesa stimata dalla Asl inoltre, è di circa 8,2 milioni di euro all’anno, basata su un calcolo di ore e piani settimanali in particolar modo per pazienti con patologie complesse ad alte intensità e che richiederebbero notevoli competenze, un calcolo fra l’altro fatto approssimativamente considerando che i dati risalgono al 2016, oltre al fatto che secondo L’ASL FG molti dati non sono pervenuti da San Severo. Pertanto il calcolo è stato fatto approssimativamente.

Nel contesto si tratta di circa 5200 pazienti ai quali verrà erogata l’assistenza infermieristica, fisioterapia e OSS Operatori Socio Sanitari. Secondo Michelangelo Impagnatiello, sarebbe stato invece più opportuno che l’Asl avesse investito sul

proprio personale già esistente formandolo ed addirittura assumendo altro personale, circa 100 infermieri , fermo restando che esiste già il personale ausiliario , garantito da alcuni comuni. Inoltre desta perplessità il fatto che su un calcolo di 8,2 milioni di euro per tale servizio, poi la gara è stata aggiudicata per circa 64 milioni di euro e dunque 21 milioni anno. Una cifra alquanto spropositata. Inoltre tenendo conto che per l’assistenza di secondo e terzo livello non si possa improvvisare, in quanto anche professionisti ventennali potrebbero trovarsi in difficoltà di fronte a pazienti critici o nella gestione di apparecchiature sanitarie sofisticate e ad alte prestazioni, quali apparecchi della tosse, ventilatori polmonari…… “come si può pensare di affidare tali situazioni a Infermieri appena

laureati quali certamente saranno quelli messi a disposizione da tali cooperative?”.

A tal proposito abbiamo avuto qualche confronto con le associazioni di disabili che ci hanno fatto sapere di essere preoccupati per questa nuova situazione e che difficilmente faranno mettere mani sui propri familiari da personale senza nessuna esperienza.

E aggiunge Impagnatiello “Serve personale qualificato e preparato e obiettivamente è difficile pensare che un privato abbia queste professionalità. Mentre sarebbe stato più opportuno che L’ASL FG avesse investito sul proprio personale, formandolo.” A parità di prezzo si sarebbe potuto attuare un piano per l’assunzione di circa 400 unità gestendo in tal modo al suo interno L’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA Tuttavia conclude Michelangelo Impagnatiello: rimaniamo a disposizione dell’Azienda in attesa di

riscontri”.

(Nota per StatoQuotidiano a cura di MICHELANGELO IMPAGNIATIELLO SEGRETARIO AZIENDALE NURSIND)