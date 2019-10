Cdi Manfredonia, analisi su assessori e consiglieri comunali (X)

(X – continua). Le analisi della Commissione d’inchiesta insediatasi nel Comune di Manfredonia hanno riguardato tra l’altro: il Sindaco, i membri della Giunta, i consiglieri comunali e alcuni tra i principali dirigenti delle “partecipate o di settori strategici, nonché di altre personalità a vario titolo ritenute di interesse“.

Come detto, nelle analisi, la Commissione d’indagine ha effettuato anche un controllo dei precedenti penali, di polizia, dei controlli del territorio con soggetti di interesse operativo, per ciascun referente analizzato, come risultante dalla Banca Dati SDI e l’analisi delle cointeressenze societarie. Per “rivelare legami ulteriori è stata estesa (la ricerca,ndr) anche ai familiari fino al 4° grado di parentela e, in taluni casi, persino oltre”.

Come risulterebbe nella relazione finale, tra l’altro “Sul conto dell’assessore Giuseppe La Torre” sono state “rilevate” (sempre in riferimento a quanto sarebbe stato riportato nella relazione) “alcune cointeressenze societarie”. Infatti, il citato La Torre “è socio accomandante della “Capolinea s.a.s. ”, con altri, “mentre socio accomandatario è Granatiero Sebastiano”. “Tale società”, come sarebbe stato riportato nella relazione, è titolare di una “concessione demaniale marittima”, “su cui insiste lo stabilimento balneare” “Capolinea beach”.

“La circostanza appare significativa”, secondo quanto sarebbe stato riportato nella relazione finale, “anche alla luce del fatto che in data 7 settembre 2011 il Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara dava esecuzione al sequestro preventivo di beni per un valore stimato in oltre 20.000.000 di euro a carico di Granatiero Sebastiano, Granatiero Pasquale” e altri.

“Tra i numerosi beni sequestrati, si annoverano attività commerciali in Pescara, nonché alcuni conti correnti bancari”. “Il sodalizio (Granatiero Sebastiano e altri,ndr) era stato accusato di reimpiegare i proventi derivanti dalle attività illecite della famiglia Romito di Manfredonia”.

Da evidenziare come “Il 26 febbraio 2015 la Corte d’Appello di Pescara aveva assolto i soggetti dall’accusa di essere dei prestanome dei Romito per insussistenza del fatto. Nondimeno, venivano condannati per fatturazioni false e inesistenti ed evasione fiscale”.

Si ricorda che, come riportato nella relazione della Cdi, “Nel quadro normativo e giurisprudenziale rilevano situazioni che rendano semplicemente “plausibile”, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di un collegamento o comunque di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali: tali possono essere, ad esempio, i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni, anche in assenza di comportamenti penalmente sanzionabili imputabili a singoli amministratori“.

FOCUS STATOQUOTIDIANO – RELAZIONE CDI

