Cdi Manfredonia. Motivazioni scioglimento. Non necessaria commissione reati (V)

(V – continua). “Nel quadro normativo e giurisprudenziale rilevano situazioni che rendano semplicemente “plausibile”, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di un collegamento o comunque di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali: tali possono essere, ad esempio, i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni, anche in assenza di comportamenti penalmente sanzionabili imputabili a singoli amministratori“.

E’ quanto emerge dalle analisi della Commissione d’indagine insediatasi il 9.01.2019 a Manfredonia per verificare presunti verificare presunti “condizionamenti” nella P.A. “da parte delle locali organizzazioni criminali”.

“Non sono parimenti necessarie le prove dell’intenzione degli amministratori di assecondare interessi criminali, poiché la scelta del legislatore è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità”.



Non dunque un quadro basato su “responsabilità penali di singoli amministratori e/o dipendenti comunali, per i quali sussistono i consueti rimedi presiti dalla legislazione penale o da quella in materia di misure di prevenzione, ma elementi di valenza probatoria più modesta, tali però da determinare, letti beninteso nel loro complesso e in stretta correlazione con la realtà territoriale interessata, l’esigenza di porre in atto una difesa più “avanzata” della legalità e dell’ente locale interessato, per impedire danni che finirebbero per ripercuotersi sull’intera comunità, posto che l’intervento penale potrebbe avvenire dopo che i danni stessi si sono effettivamente verificati“.

