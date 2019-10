Cdi Manfredonia, le analisi sulla presunta “contiguità” di S.Zingariello con G.Caterino (VIII)

Manfredonia, 19 ottobre 2019. “Inconfutabile appare la contiguità tra il Vicesindaco Zingariello ed il Caterino, in ragione di numerosi e inequivocabili riscontri descritti diffusamente nella parte seconda della presente relazione“.

E’ quanto emerge da raccolta dati, in seguito alla relazione finale della Commissione d’inchiesta insediatasi nel Comune di Manfredonia.

Come detto, da prassi, l’analisi della Cdi ha riguardato: il Sindaco, i membri della Giunta Comunale, i consiglieri comunali e alcuni tra i principali dirigenti delle “partecipate o di settori strategici, nonché di altre personalità a vario titolo ritenute di interesse“.

Nelle analisi, la Commissione d’indagine ha effettuato un controllo dei precedenti penali, di polizia, dei controlli del territorio con soggetti di interesse operativo, per ciascun referente analizzato, come risultante dalla Banca Dati SDI e l’analisi delle cointeressenze societarie.

Per “rivelare legami ulteriori è stata estesa anche ai familiari fino al 4° grado di parentela e, in taluni casi, persino oltre”.

“Sul conto di Zingariello” la Commissione “rileva soprattutto la vicinanza con Giovanni Caterino“, che il “16.10.2018 veniva tratto in arresto su ordine del G.I.P. a seguito della richiesta formulata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari in quanto implicato nella strage del 9 agosto 2017“.

Anche sul fratello del Vicesindaco, Girolamo Zingariello detto “Mino”, di professione imprenditore edile, “pesa uno stretto legame con la famiglia del Caterino“, come riporterebbe la relazione della Commissione d’indagine.

Si ricorda che, come riportato nella relazione della Cdi, “Nel quadro normativo e giurisprudenziale rilevano situazioni che rendano semplicemente “plausibile”, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di un collegamento o comunque di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali: tali possono essere, ad esempio, i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni, anche in assenza di comportamenti penalmente sanzionabili imputabili a singoli amministratori“.

Al contempo si evidenzia come, in base a quanto emerso dalla relazione della Commissione, che “Tutti i fatti descritti, forniscono un quadro che – seppure non fondato su prove ma su elementi di valenza probatoria più modesta – letti nel loro complesso e in stretta correlazione con la realtà territoriale interessata, costituiscono elementi sintomatici ai fini dell’art. 143 del TUEL, bastando “un giudizio prognostico di verosimiglianza fondato attendibilmente sulla logica del ”più probabile che non” (Consiglio di Stato, sent. 197/2016).

