Cdi. Le verifiche su sindaco e parenti “Quantomeno inopportuna assegnazione incarichi in PA”

(VII – continua). “Da segnalare inoltre come alcuni familiari del Sindaco ricoprano o abbiano ricoperto incarichi per conto dell’Amministrazione comunale sipontina, circostanza, questa, che denoterebbe quantomeno una assegnazione degli incarichi inopportuna”.

E’ quanto emerge da raccolta dati, in seguito alla relazione finale della Commissione d’inchiesta insediatasi nel Comune di Manfredonia.

Come detto, l’analisi della Cdi ha riguardato: il Sindaco, i membri della Giunta Comunale, i consiglieri comunali e alcuni tra i principali dirigenti delle “partecipate o di settori strategici, nonché di altre personalità a vario titolo ritenute di interesse“.

Nelle analisi, la Commissione d’indagine ha effettuato un controllo dei precedenti penali, di polizia, dei controlli del territorio con soggetti di interesse operativo, per ciascun referente analizzato, come risultante dalla Banca Dati SDI e l’analisi delle cointeressenze societarie.

Per “rivelare legami ulteriori è stata estesa anche ai famigliari fino al 4° grado di parentela e, in taluni casi, persino oltre”.

Relativamente al sindaco è stato ricostruito il curriculum politico (come consigliere comunale, assessore alle opere pubbliche, in precedenza le deleghe assessorili alla “Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Servizi sociali e Cimiteriali”, nonché ai “problemi della casa”, consigliere provinciale, regionale, l’elezione il 27 settembre 2017 a Presidente del Consorzio ASI di Foggia, incarico per il quale l’ANAC lo ha ritenuto incompatibile con deliberazione del 9 maggio 2018), il riferimento alla presidenza – dal 2003 al 2010 – della “S.S. Manfredonia Calcio”.

Inoltre, le informazioni desunte da casellari e fascicoli permanenti: in particolare emergono dati dal 2006 alle informative del 2013 del Nas di Foggia, le informative del maggio 2013 della Questura di Pescara (procedimento in corso, sentenza attesa a novembre 2019), all’informativa dell’agosto 2016 in seguito a sinistro stradale con lesioni, unitamente ad altri (con procedimento poi archiviato per tutti i reati contestati, su richiesta della Procura di Foggia).

Ancora: il riferimento alle dimissioni del 30 marzo 2019, con sospensione del Consiglio comunale e nomina del commissario prefettizio. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 21/05/2019, pubblicato nella G.U. del 07/06/2019, Serie generale n° 132, il consiglio comunale di Manfredonia è stato sciolto e contestualmente è stato nominato il commissario straordinario.

Per mezzo della Banca Dati Infocamere, la Commissione d’indagine ha proceduto, poi, alla verifica storica delle cointeressenze del Riccardi con altri soggetti (quote societarie detenute e cariche ricoperte): dalla S.S. Manfredonia calcio s.r.l.. (“Attuale Presidente della società calcistica è Raffaele Pio De Nittis, imprenditore locale e genero (nonché socio) di Michele D’Alba) fino alla “Piazza Grande srl”, attualmente in liquidazione, relativamente alla quale “risultano altri 9 soci, tra i quali Michele D’Alba”.

Relativamente a D’Alba, nella relazione, si cita tra l’altro la “G & G SANTORO”, il cui presidente del CdA è proprio Michele D’Alba, con società che detengono la citata G & G SANTORO riconducibili al predetto D’Alba.

In particolare, il capitale è così suddiviso:

“Soc. Coop. di Produzione e lavoro “TRE FIAMMELLE”, che detiene il 50% della società sopra riportata. “Soc. Coop. di produzione lavoro “LAV.I.T.”; “SAN GIOVANNI DI DIO – Soc. Coop. Sociale sanitaria e di servizi integrati per azioni”.



“La circostanza assume particolare rilevo – denota la Commissione d’inchiesta nella relazione -, anche alla luce del fatto che i servizi di pulizia per gli immobili comunali di Manfredonia sono stati assegnati mediante subappalto dal “Consorzio Nazionale Servizi”, alla cooperativa di servizi “TRE FIAMMELLE” , mentre il servizio di mensa scolastica alla società “RIDAL SRL”, controllata al 50% dalla cooperativa “TRE FIAMMELLE” e per la restante parte dalla società cooperativa “LAV.I.T.” Quanto alla SOCIETA’ COOPERATIVA “SAN GIOVANNI DI DIO”, dal 30.01.2012 e per i successivi 18 mesi è stata affidataria del servizio di assistenza domiciliare educativa del Comune“.

“Nelle conclusioni finali della relazione, non si fa riferimento in ogni modo alla posizione del già sindaco di Manfredonia”

Nella relazione, la CdI ha inoltre esteso la ricerca di cointeressenze, per completezza di indagine, alla intera famiglia del già sindaco “soffermandosi particolarmente sui fratelli ed i cognati ed i rispettivi nuclei familiari.” In tal senso, relativamente alle analisi alla base dell’insediamento della Commissione d’inchiesta a Manfredonia non sarebbero emersi elementi di interesse. Quindi non correlabili ai fattori alla base dello scioglimento del Consiglio comunale.

