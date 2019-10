Cdi Manfredonia, “Verifiche fino a IV grado parentela: nepotismo e legami con clan”

(IV – continua). Per verificare presunti verificare presunti “condizionamenti” nella P.A. “da parte delle locali organizzazioni criminali”, la Commissione d’indagine insediatasi il 9 gennaio 2019 nel Comune di Manfredonia (come a Cerignola), ha proceduto ad una “profilazione analitica dei soggetti, che a vario titolo hanno avuto responsabilità nelle scelte di indirizzo del Comune sipontino”.

Quindi l’analisi ha riguardato: il Sindaco, i membri della Giunta Comunale, i consiglieri comunali e alcuni tra i principali dirigenti delle “partecipate o di settori strategici, nonché di altre personalità a vario titolo ritenute di interesse“.

Nelle analisi, la Commissione d’indagine ha effettuato un controllo dei precedenti penali, di polizia, dei controlli del territorio con soggetti di interesse operativo, per ciascun referente analizzato, come risultante dalla Banca Dati SDI e l’analisi delle cointeressenze societarie.

Il tutto per “rivelare legami ulteriori – è stata estesa anche ai famigliari fino al 4° grado di parentela e, in taluni casi, persino oltre”.

Ora, dalle analisi della Commissione d’indagine insediatasi a Manfredonia “Lo spaccato emerso da tale studio ha permesso di evidenziare elementi di interesse”.

“Innanzitutto, i legami diretti tra alcuni esponenti dell’Amministrazione comunale e soggetti di spicco della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso”.

“Quindi, la presenza di numerosi legami societari e affaristici sussistenti tra familiari di esponenti dell’Amministrazione comunale e soggetti della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso”.

“Inoltre, la presenza di ulteriori cointeressenze, tanto dirette, che mediate con importanti personalità dell’imprenditoria locale”.

Infine, “l’inopportunità di alcuni rapporti lavorativi in essere e l’attribuzione di determinati incarichi, che certificano, in taluni casi, la comunione di interessi economici tra amministratori locali e imprenditori aggiudicatari di commesse pubbliche e, in altri casi, la propensione al nepotismo“.

