Centrodestra in piazza: attesa per Salvini. In tanti dal Foggiano

“Piazza San Giovanni a Roma si sta riempiendo per la manifestazione del centrodestra contro il governo. Oltre alle bandiere tricolori i manifestanti hanno bandiere dei singoli partiti che saranno in piazza quindi di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia”.

Alcune centinaia di persone sono già in piazza San Giovanni: molti di loro sono venuti presto per stare sotto il palco, dove uno sparuto gruppo ha già cominciato a ritmare il nome del leader della Lega Matteo Salvini. E presto sono arrivati anche i militanti di Fratelli d’Italia per collocare proprio sotto il palco – dove troneggia la scritta “Orgoglio Italiano, una patria da amare e difendere”. – un enorme striscione sostenuto da 8 lunghe aste con su scritto “Mai con il Pd, mai coi 5 stelle, con Giorgia”.

Lo riporta l’Ansa.

“Dalla Puglia 32 pullman di cui 6 da 74 posti più tanti militanti che arriveranno con le famiglie in auto per un totale di oltre 2000 persone più i tanti simpatizzanti che spontaneamente parteciperanno”.

“Una grande manifestazione in una piazza simbolo di Roma e dell’Italia per una festa di popolo all’insegna dell’orgoglio italiano – afferma il segretario regionale della Lega Puglia on. Luigi D’Eramo – a cui i simpatizzanti e militanti leghisti della Puglia saranno presenti in massa per testimoniare l’affetto verso Matteo Salvini e la voglia di protestare pacificamente e democraticamente contro il governo delle poltrone, delle tasse e delle bugie. Sabato 19 ottobre – continua D’Eramo – testimonieremo innanzitutto il nostro entusiasmo verso la Lega di Matteo Salvini, forza trainante di una coalizione pronta ad essere maggioranza nel Paese prima e nel Parlamento dopo.

Quindi dalla regione Puglia, da ben 15 anni ostaggio della guerra tra bande di una sinistra che anche qui pensa prima di tutto a spartirsi posti e poltrone, dimostreremo di essere in tanti e pronti a lanciare la sfida elettorale che ci porterà nella primavera del 2020 ad eleggere il prossimo governatore pugliese e la gente chiede che sia un leghista”.