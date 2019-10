Foggia, Cislaghi “Le parentele di certi imprenditori non sono un mistero…”

“Quando la politica discute degli effetti dei provvedimenti prefettizi che riguardano società colpite da interdittive antimafia e non si interroga sul perché è sul come questo sia stato possibile, la politica dimostra la sua ottusità se non la sua accondiscendenza al degrado della sua funzione.

Le parentele di certi “imprenditori” non sono un mistero per nessuno e “nessuno” può chiamarsi e fuori dicendo di “non sapere”.

Che ci sono interessi mafiosi attorno all’edilizia è stato dimostrato dagli omicidi Panunzio e Marcone oltre che dalle indagini su estorsioni e altro fatte nei confronti di palazzinari nostrani

Dimenticare questo contorno è dimenticare che Foggia è la sede della quarta mafia, che oggi è la più crudele e pericolosa, e che la mafia nostrana ha alleanze dimostrate dalle indagini, oltre che da parentele, con le famiglie garganiche, con camorra e ndrangheta.

Dimenticare questo contorno vuol dire dimenticare che la mafia nostrana ha inquinato la città con le bombe fatte esplodere per intimidire e estorcere denaro, con l’appropriazione di spazi pubblici dove non è possibile più vivere perché degradati e deturpati da vandalismo e abusivismo edilizio (quartieri come via Lucera, via De Petra e Borgo Croci, non singole baracche).

Dimenticare questo vuol dire girare la testa per non vedere cos’è la mafia e quali effetti produce in città, vuol dire essere subalterni e intimoriti dal “fenomeno mafioso”.

Dimenticare questo vuol dire ignorare la storia della mafia foggiana che dalla “guasta” si è trasformata in “società” affiliata alla camorra napoletana mutuando l’organizzazione ndranghetista calabrese/lucana

Dimenticare questo vuol dire chiudere gli occhi su quel che accade in città o, peggio, disinteressarsene

Cari Consiglieri Comunali dovete rispondere a una semplice domanda: secondo voi esiste la quarta mafia e se esiste cosa pensate di fare per contribuire a sconfiggerla?

(Che poi a ben guardare forse alle tre batterie esiste ancora un residuo semi autonomo di quel che resta della guasta)”.

A cura di Giorgio Cislaghi,

Foggia 19 ottobre 2019