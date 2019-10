Incontro a San Giovanni Rotondo: “Territori strategici”

Si è tenuto ieri a San Giovanni Rotondo il convegno organizzato dal Movimento 5 stelle per cercare una strategia condivisa, territoriale, per rilanciare e programmare il turismo nel territorio garganico. Sono intervenuti l’ On.Marialuisa Faro, portavoce alla Camera M5s, Pasquale Pazienza, presidente del Parco Nazionale del Gargano, Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo, Nunzia Palladino, portavoce M5S San Giovanni Rotondo, Franco Salcuni,direttore artistico FestambienteSud-Legambiente, Michele Bruno, presidente Pugliaexpò, ideatore del Mercatino del Gusto di Maglie.

«Il convegno è stato un primo e importante momento di confronto, ma occorre necessariamente andare oltre, la mia proposta è quella di costruire un “cabina di regia” che coinvolga sindaci, associazioni e cittadini. Dobbiamo lavorare per uno sviluppo territoriale “partecipato” e “sistemico”. Il convergere di queste due spinte di natura strutturale comporta una visione diversa della promozione e valorizzazione del territorio. In questo processo il Parco Nazionale del Gargano, i Comuni , le associazioni, la politica, sono attori importanti che possono, in sinergia, dare un contributo notevole ad una pianificazione strategica del turismo. Il mio invito è stato accolto dal presidente del Parco del Gargano e dal sindaco di San Giovanni Rotondo, è un primo passo importante.

Nel convegno abbiamo ascoltato l’esperienza di due festival che da anni lavorano sul valore dei territori, “Festambientesud”, e “Il Mercatino del Gusto”, entrambe le esperienze narrano, attraverso la cultura, la Puglia. Abbiamo bisogno di esempi positivi e di rete per costruire nuove esperienze che possano dare al turismo respiro e nuovi impulsi». Dichiara l’On. Marialuisa Faro.

Ufficio Stampa On. Marialuisa Faro, Movimento 5 stelle