“La criminalità organizzata sul Gargano” dalle analisi della Cdi

Foggia. ”Nella vastissima area garganica (oltre 2000 kmq) opera da molti anni una criminalità mafiosa particolarmente agguerrita ed efferata, che ha acquisito consistenza, pericolosità e potenzialità espansive paragonabili a quelle della mafia siciliana, calabrese e campana“.

E’ quanto emerge dalle recenti analisi della Commissione d’indagine insediatasi nei Comuni di Cerignola e Manfredonia il 9 gennaio 2019, con successivi proroghe per gli accertamenti, e relazioni finali che hanno determinato i provvedimenti del CdM, su richiesta del Ministero dell’Interno, di scioglimento dei rispettivi consigli comunali e contestuale affidamento a gestioni per la commissione straordinaria.

Focus – Storia

Dopo l’operazione “Iscaro – Saburo (“23 giugno 2004, con l’arresto di 99 persone in relazione a 22 omicidi, 4 tentativi di omicidio, estorsioni, rapine, porto e detenzione illegale di armi, oltre ad associazione mafiosa e traffico di droga. Dei 107 imputati per i quali la DDA aveva chiesto il rinvio a giudizio, 88 sceglievano il rito abbreviato“), “il gruppo Li Bergolis scatenava una guerra di mafia nei confronti degli appartenenti al clan Romito, dei quali era emerso il ruolo di “confidenti” dei Carabinieri. A ridosso della pronuncia della Corte di Assise di Foggia che condannava i Li Bergolis al 416 bis c.p., si scatenavano dunque le vendette dei primi e le reazioni dei secondi, in una sanguinosa faida”.

“I fatti di sangue si sono snodati tra il 2 agosto 2008 e il 30 giugno 2010 e hanno di fatto accompagnato tutto il periodo in cui Franco Li Bergolis è rimasto in libertà, anche da latitante (11.3.2009 – 26.9.2010)”.

“La strage di San Marco” – L’arresto di Caterino

“In questo contesto è inquadrabile anche la strage del 9 agosto 2017 di cui è rimasto vittima Romito Mario Luciano, esponente di vertice di quella famiglia mafiosa”.

“Il 16 ottobre 2018 il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia ha arrestato, in esecuzione di ordine di custodia cautelare, Caterino Giovanni ritenuto uno degli autori della strage del 9 agosto 2017, su mandato del clan Li Bergolis. Le indagini, condotte dalla DDA di Bari, hanno confermato che l’efferato fatto di sangue è da inquadrarsi nella sanguinosa faida che ha contrapposto il gruppo inizialmente dominante “Li Bergolis” a quello dei “Romito”, di cui Romito Mario Luciano era esponente di vertice”.

Successive attività di indagine hanno consentito di gettare luce su questo episodio e, nel contempo, di confermare i legami tra la mafia foggiana e il clan Romito: infatti, su richiesta della D.D.A. di Bari è stata eseguita, il 18 febbraio 2019, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Perdonò Massimo, nato a Foggia l’11.9.1977, con l’accusa di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso ai danni di Caterino Giovanni.

Perdonò è esponente della “batteria” foggiana Moretti-Pellegrino-Lanza.

Secondo la Commissione d’inchiesta “Il contesto investigativo che ha portato all’arresto del Caterino consente anche di gettare luce su alcuni assetti ed equilibri criminali in atto nel Gargano (non solo sull’asse Manfredonia – Monte Sant’Angelo) meritevoli di attenzione:

Il coinvolgimento nel quadruplice omicidio di Tucci Saverio, già appartenente alla mafia garganica e ucciso ad Amsterdam il 12 ottobre 2017 in circostanze non chiare e per mano di Magno Carlo, reo confesso e successivamente divenuto collaboratore di giustizia.

Lo stesso Magno ha dichiarato come “più volte il Tucci gli avesse confidato la propria appartenenza al sodalizio che ha eliminato il boss Romito, la cui presenza era vista come ostacolo per acquisire il controllo delle attività illecite nel Gargano”

Inoltre sono emerse “le sinergie trasversali” che il clan Li Bergolis può vantare nell’intero promontorio, “come dimostrerebbero i contatti che il Caterino ha avuto nel periodo a cavallo della strage con esponenti di famiglie mafiose del Gargano dei Tarantino di Sannicandro Garganico e Lombardi (detti i Lombardone) di Monte Sant’Angelo e in particolare con Tarantino Angelo e Lombardi Matteo, figura criminale quest’ultima potenzialmente idonea a influenzare le future dinamiche nell’intero promontorio”.

“Il parziale ridimensionamento del gruppo criminale di Monte”

Come evidenzia la Commissione d’indagine, attualmente, dopo le catture di Franco Li Bergolis e Giuseppe Pacilli, il gruppo criminale di Monte che si riconosceva nei due latitanti ha subito un “parziale ridimensionamento“, con la “conferma di Miucci Enzo quale reggente del clan Li Bergolis”.

Al momento risulterebbe che “Il clan Romito”, dopo l’uccisione di alcuni fra i suoi membri di massimo rilievo, ha subito una sorta di “riconfigurazione” ed oggi è meglio identificato come Romito – Ricucci – Lombardi (vedasi ordinanza a carico di Lombardi Matteo e Zino Antonio del 13 aprile 2019).

Ai vertici del clan, con base operativa a Manfredonia, secondo la Cdi, ci sono oggi “Lombardi Matteo, Ricucci Pasquale e La Torre Pietro”.

Per il comune di Mattinata sono rappresentati da “Quitadamo Antonio, Scirpoli Francesco, Notarangelo Francesco, e – fino al 21 marzo 2019 data del suo omicidio – Gentile Pio Francesco” (assassinato il 21 marzo 2019).

“Di grande rilevanza il recente arresto, operato dai Carabinieri, nei confronti dello stesso Lombardi Matteo, ritenuto uno dei reggenti del clan LOMBARDI-RICUCCI-ROMITO e di Zino Antonio, nato a San Giovanni Rotondo, il 28.07.79, affiliato al medesimo clan”.

Lombardi è stato ritenuto “mandante ed esecutore dell’omicidio a M.S.A. – aggravato dal metodo mafioso – di Silvestri Giuseppe, affiliato al contrapposto clan Li Bergolis, mentre Zino è accusato del suo favoreggiamento”.