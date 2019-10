Piazza S. Giovanni a Roma aspetta i big e discute di politica

Oggi 19 ottobre ’19 è il giorno in cui Salvini ha chiamato a raccolta i suoi sostenitori, non solo gli abitanti di Roma ma anche quelli da tutte le parti d’Italia. Al suo appello si sono uniti Fratelli d’Italia e i Forzisti.

I luoghi

E l’invito si può ben dire che è stato raccolto. Fiumi di persone si sono riversate nella Piazza più famosa di Roma, anche perché sede di eventi di altri partiti; una processione imponente ed incessante di persone si è formata a partire dalle ore 9.00 del mattino da tre direttrici fondamentali: i luoghi di sosta dei pullman, via Appia Nuova e soprattutto la fermata Metro di S. Giovanni, destinata a non accogliere più viaggiatori dalle ore 16:00. Alle ore 12:00 i settori della piazza erano ben definiti: il grande palco e maxi schermo si ergevano imponenti sulla prima zona perimetrata, per accedere alla quale ogni persona ha mostrato al servizio d’ordine i contenuti di borse, zaini con in aggiunta la rassegna al metal detector. Quindi un corridoio di passaggio del servizio d’ordine e la zona esterna, estesa a tutta la piazza, da cui si poteva passare a quella prossima ai palchi anche qui dopo attento esame-sicurezza.

I temi

Contemporaneamente a questo flusso continuo, tutta la piazza era costeggiata da gazebo dove in modo separato per i residenti e per i non residenti era possibile raccogliere tre firme: per la legge maggioritaria, per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, contro la amministrazione della Sindaca Raggi. Tutti i gazebo sono stati man mano rinforzati di volontari al lavoro, visto che le file ordinate diventavano sempre più lunghe della gente desiderosa di apporre la propria firma.

Roma e l’Italia intera si sono riversati tutti là, sapendo che avrebbero guardato sicuramente da lontano i big dei partiti, ma tutti consci della importanza di essere lì, della conta che sarebbe stata fatta del numero dei partecipanti, elemento fondamentale nella sfida al governo in carica per dimostrare il non gradimento popolare.

E allora, facendo qualche calcolo sulla base del quadrilatero interessato e del numero di persone contenute in ogni metro quadrato, si può senza tema di smentite affermare che alle ore 13:00, due ore prima dell’inizio della manifestazione, il popolo eterogeneo presente a San Giovanni si attestava sulle 500 mila persone. Nel frattempo visibili e continui erano i flussi che dall’Appia Nuova recavano comitive giunte da tutto lo stivale.

Nelle lunghe ore di attesa i previdenti servizi mobili di gastronomia offrivano tutti i conforti di cui aveva bisogno la gente venuta da ogni parte d’Italia e anche da molto lontano.

L’organizzazione

Le bandiere parlavano del Veneto, del Piemonte, della Emilia Romagna, dell’Umbria, del Lazio, della Campania, della Sicilia, della Sardegna. Ogni più piccola comunità era rigorosamente indicata sulla propria bandiera di adesione.

Mentre c’era ancora qualche possibilità di sedersi sul prato, qualcuno approfittava dell’attesa e schiacciava un pisolino sotto il sole caldo, poche volte temperato dalle nubi. Nuclei di familiari al completo con figli, di amici, di concittadini consumavano la prima merenda di una lunga giornata.

Il servizio d’ordine, che annoverava tantissime persone e molti giovanissimi, è stato impeccabile e un signore anziano, munito di bandiera della lega, nel sentirsi male nei primissimi posti a ridosso del palco grande, ha ricevuto tutte le attenzioni dei vicini e soprattutto dei soccorritori immediatamente allertati e comparsi a prendersi cura di chi aveva sicuramente ceduto alla stanchezza del viaggio e della lunga attesa.

Ma questo hanno fatto: rispondere alla chiamata, di cui avevano ben compresa l’importanza della prova dei numeri, paragonabile al rilievo che si sta da tempo dando alle elezioni regionali in Umbria, primo banco di prova contro quelli che un tabellone ironicamente definiva “Ladri di matita”, della matita delle elezioni che in molti, tanti aspettavano. Questo spiega un afflusso che è apparso subito pieno di sacrifici e molto lontano da qualunque idea di vacanze romane.

La folla

L’attesa è stata resa più leggera da musiche coinvolgenti per tutte le età. I sentimenti della folla dei partecipanti sono stati tenuti in caldo da spezzoni di servizi televisivi andati in onda sul maxi schermo, dove si alternavano esponenti dei partiti ora al governo, i quali sono stati ricordati nelle promesse immediatamente prima l’insediamento del governo Conte 2 , quegli stessi video che hanno invaso i social in questi mesi e che hanno dimostrato le piroette in nome dell’Italia, dicono loro, in nome delle poltrone, dice la gente qui, ora. Qualche epiteto di dispregio è volato alla volta di Gentiloni, di Paola Taverna ma direi soprattutto di Renzi.

I lavori dei primi gazebo e di tutta l’organizzazione erano guidati dal capogruppo della Lega al Campidoglio, Maurizio Politi.

Le voci

E l’Italia più varia si è affacciata a piazza San Giovanni, oggi. Lo ha fatto a titolo personale la docente di religione prof.ssa Diana di Treviso, che, come tutti i suoi colleghi, aveva ricevuto un invito “velatamente chiaro nei segnali” a non partecipare alla manifestazione, perché la Chiesa è oggi con il PD. Ma Diana, con la prudenza di chi non desidera perdere il lavoro, si è presentata con una maglietta delicatamente recante l’immagine di un feto, con le sembianze ormai di un neonato, con in mano un tabellone recante il pensiero di Papa Giovanni Paolo II sul buon senso che deve guidare l’accoglienza e la immigrazione, nella consapevolezza che oggi si manifestava anche per quello che la professoressa ha chiamato semplice buon senso: di fronte a tanta, legittima, sensibilità verso ogni forma di vita si osserva sgomenti tanta pervicacia nei confronti dei bambini mai nati, con una legge che andrebbe sicuramente esaminata e migliorata a distanza di tanti anni. E di fronte alla pubblicità spesso molto irriverente di cui sono vittime i cristiani, qualcuno ha portato cartelli con l’effige di Maria Santissima e della sacra Famiglia, a voler dire che brandire un segno religioso, come viene imputato a Salvini è meno strumentale di una certa pubblicità che rasenta la blasfemia e che solo da noi riceve la libertà di apparire. Perché di fatto esiste da noi la libertà di calpestare e offendere simboli e idee che sono sacre per milioni di italiani. Si ragionava sui troppi soldi tagliati a scuole e ospedali e dei tanti contributi a ragazzi provenienti da un continente immenso cui non è assolutamente possibile assicurare lavori decenti. A fare da eco a questo che è definito business dell’accoglienza, ora riaperto e rinvigorito, con nulla però nelle tasche degli immigrati, c’è stato il passaggio di un ragazzo africano a fare il rider, con tutto quello che comporta un lavoro sulla cui retribuzione tante riflessioni giuridiche ed etiche andrebbero fatte.

E la scuola è stata la ragione della presenza di Giuseppe, laureato cinquantenne in ecologia del paesaggio, il quale ha raccontato che tutti gli specialisti della sua disciplina sono all’estero, mentre lui è rimasto nella sua Sardegna, unico, ad occuparsi di ambiente: la sua difficile carriera scolastica, fatta senza pesare sulla umile famiglia di origine e puntigliosamente e caparbiamente portata a termine con enormi sacrifici, conferisce al suo ‘prima gli italiani’ il senso di un aiuto allo studio per chi è in difficoltà come lui che si è pagato gli studi da solo; non si devono vedere, a suo parere, queste macro disattenzioni dello Stato verso cittadini meritevoli, che si sentono esclusi dalla attenzione della politica e dei grandi canali di informazione. Ma, soprattutto, bisogna che diventi immediatamente chiara ed evidente a tutti la distruzione di aria, acqua e terra che si è perpetrata sotto tanti governi chiacchieroni.

Alla mia domanda se la Lega ha una ricetta per tutto questo, la sua risposta: “Ora occorre distruggere le strutture dei distruttori e che in seguito sarà il momento della parte construens”. Giuseppe era in ottima compagnia dell’avvocato Michele, che aveva proposto di accogliere anche un nuraghe accanto al simbolo della lega ma che ha ottenuto tanti dinieghi in questa sua proposta di identità nella identità; e insieme a loro c’era anche Graziella, funzionaria della regione Sardegna, la quale ha spiegato quanti aerei e in che direzione hanno potuto portare a Roma oggi i suoi corregionali. Giuseppe ha ricordato il recente libro della Peste e le dinamiche che in secoli lontani hanno portato alla liberazione delle energie delle classi sociali cui erano sbarrati studi e ruoli di responsabilità.

Una grande richiesta di riassestamento delle storture che tanta parte della popolazione percepisce e di cui ha voluto dare oggi una testimonianza tangibile: questa la percezione passando tra i manifestanti anche per certi versi restii a parlare, essendo persone normali cui difficilmente è richiesto il parere.

Inutile aspettare i big sul palco. Ognuno li vedrà attraverso le televisioni. Ma solo percorrere quegli spazi ha potuto consentire di vedere come, in tranquillità e pacatezza, interi nuclei familiari hanno deciso di percorrere un pezzo della penisola per un appuntamento cui non si poteva mancare. E tale è apparso. La prosecuzione pacifica della protesta al giuramento del governo Conte 2.

Foto di M.T.Perrino