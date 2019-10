“Scioglimento Manfredonia”, Cdi “Indizi raccolti non hanno valenza per azione penale” (III)

(III – continua). “Su un piano metodologico, il quadro indiziario raccolto, nel corso dell’accesso non ha, né poteva avere, la valenza del quadro probatorio richiesto per l’esercizio dell’azione penale o per l’adozione delle misure di prevenzione“.

E’ quanto emerge, da raccolta dati, dalle conclusioni della relazione finale della Commissione d’indagine insediatasi il 9 gennaio 2019 nel Comune di Manfredonia (come a Cerignola), per verificare presunti “condizionamenti” nella P.A. “da parte delle locali organizzazioni criminali”.

Difatti, come verificato da StatoQuotidiano nel nostro speciale sullo scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia, determinato dal recente provvedimento del Consiglio dei Ministri (con gestione alla commissione straordinaria per un periodo di 18 mesi) gli accertamenti demandati alla Commissione avevano “esclusivamente la finalità di verificare se nel Comune sussistessero “elementi” “concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori […]”.

Pertanto, si fa riferimento a “forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.

Secondo la Commissione d’indagine “Gli ‘elementi’ indicati dall’art. 143 non devono essere identificati, così come evidenziato nella surrichiamata giurisprudenza, con la prova o con il grave indizio del collegamento diretto o indiretto con la criminalità organizzata o del condizionamento. Non devono insomma essere identificati con il quadro probatorio o indiziario necessario per l’avvio dell’azione penale (ad esempio per il delitto di associazione di stampo mafioso), o per l’applicazione di una misura di prevenzione”.

“Elementi dunque, e non prove, né gravi indizi, sui quali si fondano invece i procedimenti penali o quelli per l’applicazione delle misure di prevenzione“.

RELAZIONE – L’APPROFONDIMENTO DI STATOQUOTIDIANO

I TESTO

II TESTO

