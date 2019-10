“Scioglimento Manfredonia”. Le analisi della Cdi su “politica, società e concessioni” (II)

(II – continua). Data la “particolare complessità degli accertamenti“, la Commissione d’indagine insediatasi il 9 gennaio 2019 nel Comune di Manfredonia (come a Cerignola), per verificare presunti “condizionamenti” nella P.A. “da parte delle locali organizzazioni criminali”, il 2 aprile 2019 richiede una proroga per ulteriori 3 mesi. Questo per il “completamento delle attività di indagine”. La proposta è accolta dal Prefetto di Foggia.

Lo svolgimento degli accertamenti

I lavori della Commissione (formata si ripete a Manfredonia da: Francesco D’Alessio, Vice Prefetto, Michelina Di Carlo, Commissario Capo della Polizia di Stato, CC. Francesco Colucci), si sono svolti tanto nella sede del Comune sipontino, quanto nei vari uffici comunali, ma anche in Prefettura a Foggia, negli uffici della Questura e nel Comando provinciale Carabinieri.

Da raccolta dati, i vari accertamenti hanno riguardato tanto il “periodo di operatività relativo alla gestione amministrativa” dal “2010 in poi”, quanto “laddove ritenuto utile e necessario”, “ai periodi precedenti“.

Da evidenziare come, per rispettare “i termini fissati” per la conclusione delle attività di accertamenti, la Commissione ha dovuto stabilire “un esame dei fascicoli con il metodo a campione“.

Da quanto si apprende, nel corso degli accertamenti, sono stati visionate delibere di consiglio e di giunta, numerose determine a firma dei responsabili dei vari Settori, oltre “all’accesso agli atti conservati presso gli uffici comunali”.

Ora, quale sarebbe stato l’obiettivo principale della Commissione: l’accertamento di possibili, presunti “situazioni oggettive e soggettive, idonee a evidenziare collegamenti, sia diretti sia indiretti, degli ambienti politici e/o amministrativi con la criminalità organizzata e ogni elemento o indizio di condizionamento degli amministratori o anche del personale in servizio presso l’ente locale“. Stesse verifiche sono state effettuate dalla Commissione nei riguardi di “imprese operanti presso il Comune” di Manfredonia.

LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI

Per i vari accertamenti, i referenti della Commissione avrebbero consultato le diverse banche dati del “SDI – sistema d’indagine”, ma anche dell’anagrafe comunale, dell’Inps, di Infocamere. Ha collaborato alle indagini, dai primi del maggio 2019, anche il Capitano della Guardia di Finanza Marco Mendella. Al contempo sarebbero stati ascoltati diversi funzionari del Comune.

GLI “ULTERIORI ASPETTI D’INTERESSE” ALLA BASE DEGLI ACCERTAMENTI

Stabilite le motivazioni alla base dell’insediamento della Commissione d’indagine, e i compiti delegati alla stessa, fermo restando che al momento non sono stati accertati elementi di responsabilità penale verso alcun referente dell’Amministrazione comunale, familiari e/o privati – ma che, quanto si divulga da raccolta dati, rientra nella relazione finale della Commissione, ipotetico riscontro della mole dei dati e delle verifiche effettuate -, “ulteriori aspetti d’interesse” – ad inizio degli accertamenti -, sarebbero emersi a carico del consigliere comunale Antonio Conoscitore.

ATTIVITA’ E CONCESSIONI DEMANIALI

Ribadita l’assenza di alcun tipo di rilievi penali, ma gli elementi riportati dalla Commissione d’inchiesta nell’ambito dei compiti di accertamento alla stessa affidata, lo stesso Conoscitore è risultato “titolare del 30% delle quote societarie della “Biessemme società a responsabilità limitata”, con sede in Manfredonia (Fg)”, con “Romito Francesco”, amministratore unico e socio di maggioranza, e Capuano Pasquale Emanuele, “socio al 30%”.

“Romito Francesco è parte della nota famiglia dei Romito“. “Nei confronti della società BIESSEMME s.r.l. la Prefettura di Foggia ha, pertanto, adottato una interdittiva antimafia“.

“L’aspetto che assume rilievo”, come denotato dalla Commissione d’indagine, è che un consigliere comunale di Manfredonia “è socio unitamente a un componente della suddetta famiglia di Manfredonia e che la società di cui detiene una rilevante quota è titolare di concessioni comunali e, per di più, ha eseguito opere abusive“.

Attraverso gli accertamenti effettuati, la Commissione d’indagine ha riscontrato che “Romito Francesco è socio accomandatario nella società “Bar Centrale s.a.s. di Romito Francesco & C”, titolare di una concessione su bene demaniale sul quale insiste la struttura di ristorazione denominata “Guarda che Luna”, oggetto di sequestro nel settembre 2017 nell’ambito di un procedimento penale per abuso edilizio a carico del titolare dell’ attività stessa”.

“Altri elementi di interesse”, ad inizio indagine, sono emersi a carico dell’assessore Giuseppe La Torre, e del consigliere comunale D’Ambrosio”. Elementi, “circostanze, unitamente all’emergere” di presunte “situazioni di interesse nei confronti di amministratori e di loro stretti congiunti”, che “hanno indotto il Prefetto di Foggia a chiedere al Ministero dell’Interno” la delega “per effettuare ulteriori, approfondite indagini nei confronti del Comune di Manfredonia“.

Si ricorda nuovamente che “su un piano metodologico, il quadro indiziario raccolto, nel corso dell’accesso non ha, né poteva avere, la valenza del quadro probatorio richiesto per l’esercizio dell’azione penale o per l’adozione delle misure di prevenzione“, come precisa la stessa Commissione d’indagine nelle conclusioni della relazione.

I TESTO

focus

