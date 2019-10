“Scioglimento Manfredonia”, le analisi sulle partecipate: l’Adriatica Servizi (IX)

Manfredonia, 19 ottobre 2019. Gli accertamenti della Commissione d’inchiesta insediatasi il 09 gennaio 2019 nel Comune di Manfredonia hanno interessato anche “le società partecipate” dell’Ente sipontino.

Da raccolta dati, accertamenti sono stati svolti sulla società “Adriatica Servizi”, socio privato della “Gestione Tributi spa”, “di cui il Comune di Manfredonia detiene il 40%”, che ha gestito (in seguito è stata emessa interdittiva antimafia,ndr) per conto dello stesso Comune le entrate comunali. “Detta società – riporta la Commissione d’inchiesta nella sua relazione – è subentrata a AIPA spa, senza alcuna procedura di evidenza pubblica”.

“Amministratori della società, di cui nell’apposito capitolo sono state anche ricostruite nel dettaglio le parti proprietarie, risultano essere Marco Insalata e Giovanni Trisciuoglio, figlio di Vincenzo”. “Quest’ultimo è fratello di Giuseppe, padre di Federico Trisciuoglio alias “Enrichetto lo Zoppo”, considerato il vertice della “batteria” TRISCIUOGLIO-PRENCIPE-TOLONESE operante in Foggia”.

“Inoltre, come si evince dagli stralci riportati in precedenza, alcuni imprenditori edili foggiani e della provincia – fra cui proprio Marco Insalata prima citato a proposito della Adriatica Servizi s.r.l. – al fine di sottrarsi al pagamento delle estorsioni imposte dalle ‘batterie’ della Società Foggiana, si sarebbero uniti professionalmente agli imprenditori edili Trisciuoglio, in quanto cugini del capo batteria Federico”.

