“Scioglimento Manfredonia”, relazione di 364 pagine. Gli esposti anonimi (I)

Foggia, 19 ottobre 2019. Sarebbe composta da 364 pagine la relazione finale della Commissione d’indagine insediatasi nel Comune di Manfredonia (come a Cerignola) il 9 gennaio 2019. Cerignola e Manfredonia: Comuni per i quali, dopo le sedute relative del Consiglio dei Ministri, è stato deliberato – su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, a seguito di “accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)” -, “l’affidamento, per diciotto mesi, a una commissione di gestione straordinaria” (il consiglio comunale di Manfredonia era stato già sciolto il 21 maggio 2019 a seguito delle dimissioni del sindaco).

Le due Commissioni

Come anticipato, dopo la proroga di ulteriori 3 mesi, era scaduto nello scorso luglio 2019 il termine per i lavori delle due Commissioni antimafia. Commissioni che sono state così formate: a Cerignola dal viceprefetto Angelo Caccavone, dal comandante del Reparto Operativo del Comando provinciale carabinieri di Foggia, ten. col. Pierpaolo Mason e dal Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza di Foggia, magg. Francesco Salanitro; a Manfredonia dal viceprefetto Francesco Paolo D’Alessio, dal commissario capo di polizia Michelina Di Carlo e dal comandante della 3^ Sezione del Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Foggia, ten. Francesco Colucci. Entrambe hanno avuto il compito di “accertare se vi siano o meno eventuali condizionamenti o infiltrazioni nella macchina amministrativa“.

Le motivazioni alla base dell’insediamento della Commissione d’indagine

Da raccolta dati, per il Comune di Manfredonia, “l’esigenza” di avviare degli “approfondimenti” sarebbe scaturito “inizialmente” da alcuni “esposti anonimi pervenuti alla Prefettura di Foggia“.

GLI ESPOSTI ANONIMI

“In particolare, con un esposto anonimo” sarebbe stato “segnalato uno stretto rapporto” tra “il vice Sindaco di Manfredonia, Salvatore Zingariello, con Giovanni Caterino, esponente del clan ‘Li Bergolis’, recentemente tratto in arresto in quanto implicato nella strage del 9 agosto 2017“.

Da raccolta dati, nella relazione della Commissione d’indagine sarebbe stato riportato che che nell’esposto anonimo (“nello scritto“), “è altresì segnalata la vicinanza, quantomeno ‘abitativa’, tra lo stesso Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, e Tucci Saverio, esponente della malavita organizzata, assassinato in Olanda dal reo confesso Carlo Magno“.

“Su tale ultimo esposto sono stati richiesti accertamenti al Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, in considerazione del fatto che le indagini sulla strage del 9 agosto 2017 sono state appunto condotte dall’Arma”.

Ora, gli accertamenti svolti dai Carabinieri avrebbero consentito al tempo di “acquisire rilevanti elementi” a carico dell’ex vice sindaco “che coincidono con quanto asserito nell’esposto”.

“Tali profili” avrebbero “confermato” agli inquirenti “quanto sostenuto nell’esposto“, ovvero “lo stretto legame tra il vicesindaco di Manfredonia e uno dei responsabili dell’eccidio del 9 agosto 2017, elemento del clan mafioso Li Bergolis”.

“Parimenti” per gli inquirenti “confermata è la circostanza relativa alle parole di cordoglio espresse” da “Angelo Riccardi, Sindaco di Manfredonia, alla morte di Franco Magno, noto istruttore di arti marziali di Manfredonia, fratello del già citato Carlo Magno, reo confesso dell’assassinio di Saverio Tucci”.

Secondo gli inquirenti con un articolo di stampa e le parole, pubblicate anche su facebook, “Addio Franco, grande ed instancabile maestro di arti marziali che hai contribuito a portare alto il nome della nostra città” il sindaco avrebbe “quindi reso omaggio alla memoria del fratello di un esponente della criminalità“.

Questa sarebbe la base iniziale, a livello cronologico (ovvero l’analisi degli esposti anonimi), della relazione definitiva che ha richiesto in seguito lo scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia.

Il tutto ricordando le citate motivazioni alla base dell’insediamento della Commissione d’indagine, e i compiti delegati alla stessa, fermo restando che al momento non sono stati accertati elementi di responsabilità penale verso alcun referente dell’Amministrazione comunale, familiari e/o privati. Quanto, pertanto, si divulga da raccolta dati rientra nella relazione finale della Commissione, ipotetico riscontro della mole dei dati e delle verifiche effettuate.

Si ricorda infatti nuovamente che “su un piano metodologico, il quadro indiziario raccolto, nel corso dell’accesso non ha, né poteva avere, la valenza del quadro probatorio richiesto per l’esercizio dell’azione penale o per l’adozione delle misure di prevenzione“, come precisa la stessa Commissione d’indagine nelle conclusioni della relazione.

