Stornarella, “L’arte di educare”: dai giovani agli adulti

Stornarella – “L’arte di educare”, non solo in riferimento ai ragazzi e i bambini, ma anche agli adulti, nell’idea che tutti sempre siamo chiamati a migliorarci, a rieducarci, potremmo dire, durante tutto l’arco della vita.

Si tratta di un ciclo di incontri organizzato presso la parrocchia B.V.M. della Stella, da don Rosario Lofrese, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “A. Moro” e l’Amministrazione Comunale.

E la novità sta proprio nel fatto che le tre istituzioni, parrocchia, scuola, ente locale (in questo caso il Comune) operano insieme in un evento, perché l’arte di educare valica i confini del religioso, è una questione che riguarda tutti gli ambiti della vita sociale e laica.

“È difficile” sottolinea con soddisfazione don Lofrese “che gli enti locali abbraccino iniziative che partono dalla parrocchia”. Un risultato importante, quindi, che per questo evento si sia riusciti a creare una tale sinergia.

Tutto è partito dalla Lettera Pastorale del vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, Luigi Renna. Lettera del “Seminatore e del buon terreno” contenente un invito a riflettere sulla necessità per la chiesa di rinnovarsi, di imparare il discernimento, nell’organizzare le attività pastorali.

È nato così tale ciclo di incontri da tenersi tutto l’anno, introdotto alla comunità già in occasione della festa patronale ad agosto scorso, partito ufficialmente a settembre e che proseguirà fino ad aprile con un incontro al mese.

I relatori vengono da più ambiti.

Si tratta di psicologi, professori, coach dei ragazzi chiamati ad affrontare la tematica considerando più punti di vista, come, per esempio, quello sportivo, quello scientifico, quello psicopedagogico.

Un’esperienza unica nell’ambito della diocesi e, per di più, si tratta di “un’iniziativa a costo zero” come tiene a far notare don Lofrese.

A fare da raccordo tra le tre istituzioni, la prof.ssa Paola Grillo referente per la scuola in tale evento.

Nel primo incontro, il 29 settembre, a parlare Francesco Relandini, il Coach dei Giovani, che aiuta adolescenti e ragazzi ad affrontare le sfide della vita, venuto da Bologna, e il cui intervento nella serata è stato introdotto dall’orientatore, Pasquale Braschi.

Presenti all’evento, Milena Mancini, preside dell’Istituto Comprensivo “A.Moro” e Brigida Cifaldi, vicesindaco dell’Amministrazione Colia.

Per l’occasione, il Comune ha conferito una targa ai relatori e il parroco ha donato un’icona.

Il 27 ottobre, relatrice, Lia de Carolis, psicologa e ipnologa clinica già intervenuta nell’ambito del festival della filosofia tenutosi ad Ascoli Satriano. La De Carolis porterà all’attenzione casi clinici sul tema “adolescenti in crisi e genitori in difficoltà”.

Sarà rilasciato un attestato di frequenza sia agli studenti di scuola superiore, ai fini del riconoscimento di crediti formativi in ambito scolastico, che a formatori o docenti, che vorranno frequentare il ciclo di incontri, come credito per la loro professione.

Daniela Iannuzzi