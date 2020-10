“25 anni di chirurgia vascolare, centro di riferimento con 1.100 interventi all’anno”

San Giovanni Rotondo, 19 ottobre 2020. “Grazie al signore per averci dato questa esperienza, queste professionalità, per le persone ospitate, guarite e per coloro che verranno accolte. Che Padre Pio e il Signore veglino sempre su questo Ospedale e su questo reparto.” Così padre Franco Moscone, arcivescovo e presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, ha salutato e ringraziato medici, infermieri, e operatori sociosanitari che mercoledì 14 ottobre hanno partecipato, nella Cappella Maggiore dell’Ospedale, alla concelebrazione eucaristica di ringraziamento nel 25° anniversario di apertura del reparto.