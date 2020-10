“Alla scoperta dell’antica Sipontum”

Domenica 25 ottobre, Archeologica s.r.l. in collaborazione con la Direzione regionale dei Musei Puglia e la Direzione del Parco Archeologico di Siponto – Manfredonia (FG), organizza un’attività ludico-didattica dedicata ai bambini da 6 a 11 anni, mirata alla conoscenza del contesto storico archeologico del Parco di Siponto.

E’ il primo appuntamento di un ricco programma rivolto a famiglie con bambini per la promozione e valorizzazione del Parco Archeologico di Siponto, alla scoperta dei resti dell’antica città romana (colonia dal 194 a.C.), della basilica paleocristiana a tre navate con abside centrale e mosaici pavimentali e della basilica medievale di Santa Maria Maggiore, splendido esempio di architettura romanica pugliese. Dal 2016, all’interno del parco, è stato realizzato il progetto “Dove l’arte ricostruisce il tempo”, una innovativa installazione in rete metallica opera del giovane artista Edoardo Tresoldi che richiama, nelle forme, l’ultima fase dell’antica basilica paleocristiana.

L’attività didattica, rivolta a nuclei familiari con bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, si articolerà in due momenti: una visita guidata interattiva alla scoperta del Parco Archeologico di Siponto ed un gioco a quiz finale. Nella prima fase, un’archeologa guiderà i partecipanti lungo l’itinerario di visita, illustrando, per ogni tappa del percorso, gli aspetti storici, archeologici e architettonici salienti del sito, ma soprattutto lasciando spazio alle impressioni e alle domande dei bambini. A seguire, ad ogni nucleo familiare verrà consegnata una scheda gioco: per ogni tappa dell’itinerario ci sarà un quiz da risolvere. Per partecipare si richiedono curiosità, buona memoria e grande capacità di attenzione.

Ecco il programma della mattinata:

Ore 10.50 – Accoglienza presso il Parco Archeologico di Siponto – Manfredonia (FG)

Ore 11.00 – Inizio attività

Ore 12.30 – Fine attività

L’attività è dedicata a bambini di età compresa tra 6 e 11 anni, accompagnati dai genitori. Si consiglia abbigliamento comodo, k-way e borraccia d’acqua. Il costo dell’attività è di 5,00 € pro-capite.

Le prenotazioni OBBLIGATORIE devono pervenire esclusivamente attraverso la compilazione del form di Google al seguente link: https://forms.gle/ngnbyo8B34adk6xV8

Per informazioni contattare tramite whatsapp il numero: 329 9585536.

La visita si considera confermata una volta raggiunto il gruppo minimo di 18 prenotazioni e in caso di pioggia l’attività verrà riprogrammata. L’attività è rivolta ad un massimo di 25 persone (comprensive di adulti e bambini), in ottemperanza al protocollo di contenimento del rischio Covid, secondo l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia, n.° 255, del 10 giugno 2020. Saranno opportunamente indicate a tutti i partecipanti le regole da seguire durante tutto il percorso. Si specifica che ArcheoLogica srl si fa carico solo dell’organizzazione della visita. Ognuno dovrà recarsi autonomamente sul luogo dell’appuntamento, non essendo possibile organizzare servizi di trasporto. (nota stampa)