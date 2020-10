Caione “Incontri a distanza per presentare libri, danno enorme per l’editoria”

Foggia, 19 ottobre 2020. “Non desidero fare polemica, ce ne sono già tante. Però due parole su queste due righe dell’ultimo Dpcm voglio spenderle”. Il commento che segue è quello di Donatella Caione, editrice di Matilda-Mammeonline a seguito del decreto del presidente del consiglio che stabilisce una stretta sugli incontri dal vivo. Fra questi rientrano, ovviamente, anche le presentazioni di libri, che si potranno fare a distanza. I prossimi appuntamenti, per esempio, riguardano il mese di novembre, in cui, per chi si occupa di tematiche di genere, si tengono solitamente incontri e dibattiti sul tema della violenza sulle donne con relative pubblicazioni.

“Constato con molto dolore che salteranno tutte le attività semi programmate che si svolgono solitamente a novembre contro la violenza contro le donne. E salteranno incontri e presentazioni di libri. Si potranno fare a distanza… ma chi comprerà i libri senza il coinvolgimento dell’incontro? Per l’editoria è un danno enorme. Ma è un danno enorme per la formazione, per il confronto democratico, per l’attività di informazione e prevenzione, per la cultura in generale. Che poi, assembramenti in genere non ce ne sono, anzi è molto difficile riempire le sale. Ci resta l’organizzazione a distanza, ma bisogna pensare a modalità più coinvolgenti perché di incontri a distanza siamo abbastanza stanche/i”.