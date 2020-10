Chiusura strade e piazze. Miglio: “Inaccettabile scarica barile”

San Severo, 19 ottobre 2020. Scoppia la polemica tra i sindaci sul decreto anti-movida varato dal Governo E’ ai primi cittadini che infatti sarà demandata la responsabilità di chiudere strade e piazze a partire dalle 21.00. Un provvedimento in vigore dal 19 ottobre fino al 13 novembre contestato in queste ore dall’Anci per voce del presidente Decaro che annuncia il ritiro dalla partecipazione ai lavori della cabina di regia governo enti locali.

“Il governo – sostiene Decaro – senza nemmeno affrontare il tema nelle numerose riunioni di queste ore, inserisce in un dpcm una norma che sembra avere il solo obiettivo di scaricare sulle spalle dei sindaci la responsabilità del coprifuoco agli occhi dell’opinione pubblica. Questo non lo accettiamo. E sui controlli domanda se “ci saranno le forze dell’ordine a controllare le aree pubbliche in cui sarà vietato l’ingresso e a riconoscere residenti e avventori dei locali”, a seguito dello spostamento dei cittadini da una piazza ad un’altra. “Nei momenti difficili – continua il Sindaco del capoluogo pugliese – le istituzioni si assumono le responsabilità non le scaricano su altre istituzioni con cui lealmente dovrebbero collaborare. I sindaci – conclude – sono abituati ad assumersi responsabilità. Vorremmo che tutte le istituzioni facessero lo stesso.”

Nella polemica interviene a livello locale, Francesco Miglio, Sindaco di San Severo eletto al secondo mandato tra le file del centrosinistra. “Pensare di demandare ai Sindaci con propria ordinanza il potere di disporre la chiusura di strade o piazze è un inaccettabile scarica barile. Queste sono disposizioni che dovrebbe emanare il governo non un sindaco.

E poi chi dovrebbe effettuare i controlli? La Polizia Locale con le esigue risorse umane che ha a disposizione? La responsabilità di questo tipo di disposizioni – evidenzia Miglio – non può che essere assunta dal Governo ed il controllo non può che essere effettuato dalle Forze di Polizia e, in via del tutto straordinaria, dall’Esercito. Condivido il pensiero del Presidente dell’Anci Antonio Decaro e mi auguro che il Presidente del Consiglio, prima della pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale, elimini dal testo definitivo questa norma assurda e di fatto non applicabile. In ogni caso – fa sapere il primo cittadino della Città dei Campanili – nessuna chiusura di strade o piazze verrà disposta dal Sindaco di San Severo. Mi dispiace dirlo – conclude – ma in questo momento occorre dar dimostrazione di saper assumere la responsabilità delle proprie decisioni. E ieri sera il Presidente Conte non ce ne ha dato prova”.

Intanto, il Sottosegretario all’Interno con delega agli Enti Locali, Achille Variati, comunica all’ANSA che, “Col nuovo Dpcm lo Stato non abbandona i Comuni né li investe di responsabilità improprie: i primi cittadini, che sono autorità sanitarie locali, saranno ovviamente supportati in tutto dai Prefetti, negli appositi Comitati provinciali di ordine pubblico. Ed è proprio con i Prefetti e nei Comitati Provinciali che si potranno valutare casi particolarmente delicati in cui risultasse necessario, opportuno e possibile chiudere al pubblico strade o piazze. Laddove si rivelassero condizioni di urgenza, nell’arco di 24 ore si può far anche l’ordinanza di chiusura, ma è chiaro che non vanno tralasciati una serie di passaggi, non ultimo quello che, quando un provvedimento riguarda un’esercizio, va notificato.”

Ines Macchiarola per StatoQuotidiano.it, 19 ottobre 2020